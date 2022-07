Un libro su Zamparini, Foschi: "Eravamo pronti a ripartire dalla Triestina"

Sarà presentato domenica pomeriggio, 17 luglio, alle 17 al Mida il libro "Maurizio Zamparini - ambizione, passione, visione". Il libro, realizzato dal giornalista sportivo palermitano Alessio Alaimo ripercorre l'avventura dell'ex patron rosanero, morto il primo febbraio scorso, attraverso la narrazione della sua storia calcistica e le testimonianze di coloro che hanno condiviso la vita professionale con l'imprenditore friulano.

All'evento, moderato da Nino Randazzo, prenderanno parte l'ex presidente del Palermo Giovanni Giammarva, Guglielmo Miccichè, numero due di Zamparini nel suo lungo corso rosanero e Rino Foschi, il dirigente più a lungo a fianco dell'imprenditore friulano.

In un estratto del libro il dirigente romagnolo ricorda così il compagno di mille battaglie: "Eravamo come fratelli - si legge - era un istintivo, un passionale, un visionario. Entrambi casinisti, due proiettili che si amavano e odiavano, avevamo due caratteri simili, ero di famiglia. Prima che gli morisse il figlio, Armando, eravamo d’accordo a ricominciare dalla Triestina. Poi con la morte di Armandino è finito tutto. Al funerale la famiglia ha voluto me e pochi altri. Ho perso un fratello".

Anche Walter Sabatini, al pari di Foschi uno dei dirigenti più rappresentativi dell'epopea rosanero di Zamparini, ne ha tracciato un profilo: "Era un presidente straordinario, alternava attacchi di ira ad analisi accurate. Ho sempre attinto molto da lui, sono diventato quello che sono perché ho lavorato tre anni alle sue dipendenze. Ti prendeva in contropiede, quando arrivava a Palermo c’era grande fibrillazione. Ne aveva per tutti, se era incazzato però c’era poco da fare. E si incazzava per i motivi più disparati. Ma lo adoravo".