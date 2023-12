Un libro racconta Vito Chimenti: "In campo le biciclette, nella vita una pedalata in salita"

Vitogol dopodomani avrebbe compiuto 70 anni. "Non li potrà festeggiare, ma lo abbiamo omaggiato così", dice commossa la moglie Anna Maria Moro al termine della presentazione del libro "Vito Chimenti - Un eroe rosanero", scritto da Enrico Buccheri per Kalós. Il volume è stato realizzato col patrocinio del Palermo Fc e parte del ricavato della vendita andrà all'associazione Autismo in Movimento.

Centotrentasei pagine, alcune corredate da splendide foto, in cui oltre al calciatore, che tra il 1977 e il 1979 militò nel Palermo, facendo innamorare la Favorita a suon di gol e una Coppa Italia sfiorata, viene raccontato anche l'uomo, morto nello scorso gennaio a causa di un malore negli spogliatoi prima di una partita di Eccellenza lucana.

"Conoscevo le gesta calcistiche di Chimenti - afferma l'autore - ma non le vicende umane. Ed è qui che mi ha sbalordito. Tra le pagine torverete un personaggio che parte dal sottoscala di una casa di Bari e conquista Palermo senza armi, ma con l'amore e pedalando sempre in salita". Ma senza mai rinunciare al suo colpo cult, quella "bicicletta" che lo ha reso celebre.

"Andò via da Palermo - interviene la moglie - perché la società aveva dei problemi e passò al Catanzaro, ma ha sempre portato il club nel cuore e si era interessato nuovamente alle vicende rosanero da quando Dario Mirri era diventato presidente". Tant'è che lo stesso Chimenti fu uno degli ospiti d'eccezione alla partita con le vecchie glorie rosanero che inaugurò il nuovo corso del club nell'estate del 2019.

Chissà cosa avrebbe detto Vitogol del momento di difficoltà attuale del Palermo. "Se ci fosse oggi - prova a immaginare la moglie - innanzitutto avrebbe pensato: torniamo indietro, noi non siamo più in serie D, noi siamo in serie B, questo grazie a Dario Mirri. Se c'è la possibilità di andare in serie A ci andremo, altrimenti ci dobbiamo accontentare".

Cosa pensa Mirri della crisi vissuta dalla squadra guidata da Eugenio Corini invece non è dato sapere. Il presidente infatti si sofferma sul ricordo del suo idolo, così come ha fatto anche nella prefazione del libro, ma non gradisce che i cronisti intervenuti alla presentazione, moderata dal giornalista Alessandro Amato, facciano domande sull'attualità.

Stava per compiere 10 anni, il piccolo Dario Mirri quando Chimenti giocò l'ultima gara in rosanero, una partita che è un pezzo di storia del club di viale del Fante: la sconfitta in finale di Coppa Italia con la Juventus per 2-1. Match aperto proprio da una rete di Chimenti che fece sognare i tifosi fino al pareggio nei minuti finali di Brio e alla beffa firmata Causio nei supplementari.

"Ero a Napoli - racconta Mirri - mio padre mi portò a quella leggendaria partita chissà come sarebbe finita se Chimenti avesse giocato tutta la partita e se Cabrini non lo avesse fatto uscire con un fallo. Il suo grande rammarico fu non aver potuto giocare il secondo tempo e non aver completato l’opera. Chimenti per noi tifosi rosanero era un mito".