Ranocchia vuol diventare principe a Palermo: "Sono pronto a giocare subito, la pressione è uno stimolo"

"Avevo bisogno di una piazza come questa, quando ho saputo dal mio procuratore dell'offerta del Palermo non ho avuto esitazioni". Filippo Ranocchia, nuovo centrocampista rosanero, è stato presentato in conferenza stampa al Renzo Barbera. L'ex centrocampista della Juventus questa mattina ha sostenuto il primo allenamento a Torretta con i nuovi compagni. Il calciatore, che era in prestito all'Empoli, è pronto per giocare subito e non lo nasconde.

"Mi sono sempre allenato, sto bene fisicamente e sono pronto a scendere in campo. Avevo bisogno di una piazza che credesse in me - ha dichiarato Ranocchia - e avere una società che crede totalmente nelle tue potenzialità è importante. In un anno e mezzo non ho mai trovato la continuità di cui ho bisogno, appena ho percepito quanto il Palermo tenesse al mio arrivo non ho avuto dubbi. La trattativa è andata avanti tra i direttori e il mio procuratore - racconta il centrocampista - la durata del contratto è dovuta alle grandi prospettive che questa piazza conta di avere in futuro.

Il giocatore si sofferma poi sulle sue qualità e sulla propria posizione: "Il mio punto di forza è la qualità nel gestire la palla - puntualizza - in questo ultimo anno e mezzo sono migliorato nella fase difensiva. In serie A l’impatto fisico è diverso e devi adeguarti. Devo migliorare dal punto di vista realizzativo, posso segnare di più. Ho giocato in tutte le posizioni, spesso in un centrocampo a due. Quest’anno ho fatto il play ma mi adatto in base alle richieste del mister. Con Corini ho parlato oggi, mi ha descritto il tipo di gioco e i compagni mi hanno accolto benissimo. Sono al 100% a livello di condizione, sono pronto per giocare. La serie B è un campionato molto difficile, l’ho giocata due anni fa e non c’è nessuna partita scontata".

Chiusura dedicata alla piazza palermitana, da sempre piuttosto esigente: "Non sarà un problema, anzi uno stimolo. Giocare al Barbera dovrà essere un vantaggio per noi, il pubblico rappresenta un valore aggiunto. Promozione in serie A? Cercheremo di dare il massimo, la società vuole che si rimanga sempre competitivi e vicini alle prime posizioni. La concorrenza a centrocampo? Fa soltanto bene, ti stimola a conquistarti il posto in campo: voglio dare il mio contributo alla squadra".