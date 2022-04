Il Palermo ancora alle prese col Covid: individuati due calciatori positivi

Serie C Girone C

A cinque mesi dal maxi focolaio di gennaio il Covid torna nuovamente, anche se in dimensioni contenute, a interferire con l'attività del Palermo. La società infatti ha comunicato l'accertamento di due nuovi positivi, senza comunicarne però i nomi.

Nella nota diramata sul sito ufficiale il Palermo spiega testualmente in merito ai due giocatori che "uno è risultato positivo durante la pausa di Pasqua ed è pertanto rimasto fuori dalla Sicilia nel suo domicilio mentre l'altro ha riscontrato alcuni sintomi al rientro a Palermo e, accertata la positività, è stato posto in isolamento nel proprio domicilio in città". Il resto della squadra si allena regolarmente in vista della trasferta di Bari, dove saranno presenti oltre 300 tifosi rosanero.

Baldini deve fare i conti anche con lo stato di salute dei suoi portieri: Alberto Pelagotti, che ha già ripreso ad allenarsi a parte, sarà indisponibile per i postumi di un intervento chirurgico; Samuele Massolo nel corso del test in famiglia di sabato contro la Primavera ha subito un trauma cranico non commotivo con ematoma dopo uno scontro fortuito con un compagno.