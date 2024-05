Playoff Promozione, svanisce il sogno della Parmonval: la Polisportiva Gioiese vince ai rigori

Il sogno di raggiungere l'Eccellenza per la Parmonval si infrange ai calci di rigori, nella semifinale playoff: finisce 5-3 ai rigori per la Polisportiva Gioiosa, che in finale affronterà il Città di Avola.

I ragazzi di Corrado Mutolo passano in vantaggio grazie al gol di Cardinale al 17'. Poi nel quinto minuto di recupero del primo tempo l'episodio che cambia la gara, soprattutto dal punto di vista emotivo: Colley subisce fallo e la palla viene messa in fallo laterale dai palermitani ma alla ripresa il Gioiosa non restituisce palla e da lì nasce un parapiglia che porta all'espulsione di Caronia per proteste.

Nel settimo minuto di recupero è Rudonja a ristabilire la parità in campo.

Nella ripresa con l'uomo in meno la Parmonval tiene bene il campo e quando parte in contropiede crea diversi pericoli ai granata: Carioto colpisce due pali, poi due salvataggi sulla linea del portiere Rubio. Ai supplementari la partita non si schioda rimanendo sempre in parità. Ai calci di rigori gli avversari sono più freddi vincendo 5-3: per i palermitani dal dischetto sbagliano Guastella e Zerbo.