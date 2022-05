Sale la febbre rosanero, previsto un altro tutto esaurito al Barbera: e gode anche la Ferapisalò

Serie C Girone C

Dopo la vittoria all'andata per 3-0 sulla Feralpisaló sale la febbre rosanero in città in vista della semifinale di ritorno che potrebbe valere la finalissima contro Padova o Catanzaro. Sino ad ora sono già 29.500 i biglietti venduti per domenica: un numero destinato a salire fino al raggiungimento del sold out. E se i lombardi da un lato dovranno tentare l'impresa in un contesto reso ancora più difficile dalla presenza di più di 30 mila spettatori, dall'altro si potranno consolare in un altro modo.

Infatti secondo il regolamento vigente della Lega Pro sulla ripartizione dell'incasso del botteghino alle società ospiti spetta il 35% degli introiti. Considerando che si arriverà alla capienza massima per la squadra lombarda si prospetta una bella iniezione di liquidità, sicuramente di gran lunga superiore rispetto alle medie del club.

Va anche detto che alle squadre in precedenza sconfitte dal Palermo è andata persino meglio: nel primo e secondo turno dei playoff la percentuale di incassi spettanti alla società ospite infatti era del 40%. A conti fatti Triestina, Entella e Salò hanno dunque guadagnato di più dalle sfide al Barbera che non dalle partite giocate in casa. Un paradosso espressione di un regolamento che, in questi termini, penalizza le squadre che hanno impianti più capienti e in virtù di ciò più complicati da gestire in quanto a costi.

Restando sulla partita di domenica, la società ha deciso di mettere in vendita altri 2.200 biglietti. Di questi 1.000 fanno parte del lotto degli abbonati che non hanno esercitato il loro diritto di prelazione: i restanti 1.200 sono invece i posti a visibilità ridotta. Considerando l'entusiasmo in città non è da escludere che anche questi vadano venduti in poche ore.