Palermo, prezzi "popolari" per la gara di ritorno contro l’Entella: curve a 5 euro

Serie C Girone C

Inizia oggi la vendita dei biglietti della sfida tra Palermo e Virtus Entella, gara di ritorno del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C, in programma sabato sera alle 21 allo stadio Renzo Barbera. L’acquisto dei biglietti sarà suddiviso in due fasi.

Nella prima fase tutti gli abbonati alla stagione 2021/22 potranno esercitare il diritto prelazione (sia nei punti vendita che online) fino alle ore 15:00 di mercoledì 18 maggio per acquistare liberamente il biglietto per sé e per un'altra persona in qualsiasi settore dello stadio. Per esercitare il diritto di prelazione verrà richiesto il sigillo fiscale presente nell'abbonamento. La vendita libera partirà dalle ore 15:00 di mercoledì 18 maggio. I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle ore 20:55 di sabato 21 maggio o comunque fino a esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

il sito Vivaticket

i punti fisici Vivaticket sparsi nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale

il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera. (Tutti i giorni dalle 8:00 alle 20:00. Sabato 21 maggio fino alle 16:00).

I prezzi dei biglietti

Tariffa intera: Curva nord (superiore e inferiore) € 5; Curva sud (superiore e inferiore) € 5; Gradinata - Tribuna Monte Pellegrino (superiore e inferiore) € 8; Tribuna Laterale (superiore e inferiore) € 14; Tribuna Centrale (superiore) € 20; Tribuna Centrale (inferiore) € 30

Per quanto riguarda il settore ospiti i tagliandi, riservati per gli ospiti in curva sud negli anelli superiore e inferiore, saranno disponibili alla vendita fino alle ore 19:00 del giorno antecedente la gara al costo di €5 solo attraverso i seguenti canali:

- il sito Vivaticket

- i punti fisici Vivaticket presenti in tutto il territorio nazionale.

Indicazioni per persone disabili

È prevista la possibilità per il numero massimo di 37 persone disabili esclusivamente NON deambulanti e in possesso di certificato di invalidità al 100%, di assistere gratuitamente alle partite casalinghe insieme ad un accompagnatore. Tutte le richieste dovranno essere inviate tramite mail all’indirizzo biglietteria@palermofc.com da martedì 17 maggio alle ore 12:00 fino a mercoledi 18 maggio alle ore 22:00 (non saranno tenute in considerazione le richieste inviate prima o dopo gli orari specificati in precedenza). Coloro che non riceveranno alcuna risposta entro giovedì 19 maggio alle ore 18:00 si dovranno ritenere non accreditati.

Alla mail va allegata la seguente documentazione:

Certificato invalidità 100% con accompagnatore; Documento e codice fiscale sia del richiedente che dell’accompagnatore.

Si raccomanda di arrivare allo stadio con largo anticipo per agevolare le procedure d’ingresso.