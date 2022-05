Playoff, Palermo a Chiavari mille tifosi a seguito: ballottaggio aperto per la sostituzione di De Rose

Dopo il sofferto turno contro la Triestina il Palermo si appresta a proseguire la sua marcia verso la B contro l'Entella. Si parte domani con la gara d'andata a Chiavari: i rosanero in virtù del migliore piazzamento avranno due risultati su tre per passare alle semifinali. Come già successo per la trasferta di Trieste i tifosi rispondono presente: il Secolo XIX riporta che ad oggi sono mille i tagliandi venduti per il settore ospiti. Baldini dovrà fare a meno di Capitan De Rose, squalificato: ballottaggio aperto tra Damiani e Odjer. Resta in dubbio anche la presenza di Accardi, ancora non al meglio. La partita, in programma alle 21, sarà trasmessa sulla piattaforma Eleven Sports e come singolo evento in pay-per-view su Onefootball. L'evento sarà visibile anche all'estero per gli utenti di 196 Sports.

Silvio Baldini ha parlato dell'importanza dei tifosi sottolineando, anche in relazione alla sfida di giovedì,come la loro presenza non possa essere mai un fattore di stress: "Il calcio è passione, il tifo è la gente - ha spiegato - Più gente hai dalla tua parte più riesci a dare il meglio di te stesso. Contro la Triestina non abbiamo giocato bene e senza il pubblico avremmo perso. Il pubblico non ti mette paura. La paura viene a quei giocatori che non hanno il fuoco e la passione dentro, nel Palermo di queste figure non ne ho viste ma ho dei i ragazzi si applicano e io sono ben felice di allenare questo gruppo".

L'allenatore del Palermo ha espresso anche le sue considerazioni sugli avversari e sulle possibili contromisure : "L'Entella ha speso più della Reggiana e del Palermo -ha osservato - volevano cercare di salire subito ma il campo ha detto che non è così. Loro hanno perso quattro a zero col Montevarchi neopromosso, hanno perso col Grossetto che è poi retrocesso. I soldi in campo non contano, contano le persone. Detto ciò l'Entella ha dei giocatori di lusso per la categoria, il loro modulo è stato il 4-3-1-2 o 4-3-2-1, a me quello che mi interessa è che la mia squadra debba avere la personalità di fare le cose in relazione alle nostre caratteristiche e alle difficoltà che i possono creare gli avversari".

Il tecnico di Massa ha parlato anche di Brunori, ancora a secco nella post-season, spiegando di non essere preoccupato in tal senso : "Brunori ha fatto 25 gol - ha sottolineato - non so per quante domeniche di fila ha segnato. La cosa importante è che quando non segna lui c'è qualcun altro che lo faccia. A noi interessa il Palermo e non Brunori. Noi siamo felici di averlo con noi perché sappiamo che è un giocatore che non c'entra niente con questa categoria ma a me interessa il Palermo e non che si debba sbloccare lui".

Qui Palermo

Al netto di De Rose squalificato Baldini potrà contare sulla rosa al completo. Il tecnico non ha sciolto la riserva sulla sostituzione del capitano: per un fatto di caratteristiche Odjer, più simile al mediano calabrese, sembra avere qualche chance in più rispetto a Damiani. Per il resto si va verso la conferma dell'11 visto contro la Triestina al Barbera, con una sola variabile ovvero Giron al posto di Crivello.

Qui Entella

I biancazzurri sono certi di dover fare a meno di Schenetti (squalificato per due turni dopo il rosso contro il Foggia) e Dessena, anch'egli fuori seppur per un turno. Difficilmente i liguri riusciranno a recuperare a centrocampo capitan Paolucci, alle prese con problemi fisici così come l'attaccante Morra. Il tecnico Volpe si affiderà con ogni probabilità al 4-3-1-2. Davanti la porta difesa da Borra pronta la linea difensiva consolidata nelle ultime uscite con Coppolaro e Barlocco terzini e Chiosa e Pellizzer centrali. A centrocampo assieme a Rada e Karic pronto Palmieri. Per la sostituzione di Schenetti Meazzi parte favorito su Morosini. In attacco pronto Capello a fianco di Merkaj.

Le probabili formazioni

Entella (4-3-1-2): Borra; Coppolaro, Chiosa, Pellizzer; Rada, Palmieri, Karic; Meazzi, Capello, Merkaj.

Palermo (4-2-3-1): Massolo; Buttaro, Lancini, Marconi, Giron; Odjer, Dall'Oglio; Valente, Luperini, Floriano; Brunori.