Pisa-Palermo, le probabili formazioni: Lucioni verso una maglia da titolare, conferme per Di Mariano

Battere il Pisa per ritrovare la vittoria e prepararsi a vivere al meglio il rush finale.

E' questo l’obiettivo del Palermo, domani pomeriggio impegnato all’Arena Garibaldi di Pisa contro la formazione guidata da Alberto Aquilani. Tutti a disposizione in casa rosanero ad eccezione di Ranocchia, Corini può finalmente sorridere.

Il tecnico rosanero, secondo quanto dichiarato in conferenza stampa, ha le idee chiare in merito alla formazione da schierare. I fatti dicono che il Genio ha provato per tutta la settimana la difesa a 3: il 3-4-2-1 è stato alternato ad un 3-5-2. Appare, dunque, lecito e plausibile attendersi una linea a 3 anche domani pomeriggio. Sarebbe infatti quasi singolare se l’allenatore decidesse di mantenere la difesa a 4 e schierarsi con un 4-3-3 che non va in scena da diverse giornate.

Va anche precisato comunque che gli interpreti che scenderanno in campo consentirebbero a Corini la possibilità di avere anche una difesa a 4 in alcune fasi. Un modulo ibrido insomma, in grado di far cambiare pelle alla squadra in base alle situazioni del match.

Lucioni tornerà titolare, con Diakitè che giocherà sul centro destra e Ceccaroni sul centro sinistra. Sulla corsia di destra agirà Di Mariano, a sinistra Lund; i centrali saranno Gomes e Segre. In avanti, a supporto di capitan Brunori, la coppia Di Francesco-Henderson.

Le probabili formazioni

PISA (3-4-2-1): Loria; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Barbieri, Esteves, Marin, Beruatto; Arena, Valoti; Bonfanti.

PALERMO (3-4-2-1): Pigliacelli; Diakitè, Lucioni, Ceccaroni; Di Mariano, Gomes, Segre, Lund; Henderson, Di Francesco; Brunori.

Precedenti, curiosità e statistiche

Palermo a caccia del secondo clean sheet in trasferta: sarebbe la prima volta in questo campionato. Mai, infatti, Pigliacelli ha mantenuto la porta inviolata lontano dal Barbera per due partite consecutive. I rosanero continuano ad essere particolarmente prolifici nella ripresa: la squadra di Corini detiene il primato di gol segnati nel recupero e anche nell’ultimo quarto d’ora i dati sono estremamente positivi. Paradossalmente, però, nelle ultime 5 gare il Palermo ha segnato una volta soltanto nella seconda frazione di gioco: si tratta della rete di Brunori contro la Ternana.

Brunori insegue Radice nella classifica dei marcatori all time: manca una rete al bomber per raggiungere il secondo posto.

Pisa e Palermo si sono affrontate 34 volte. In terra toscana 17 precedenti, con un bilancio di 9 affermazioni del Pisa, 5 pareggi e 3 vittorie rosanero. Un altro successo esterno arrivò, ai rigori, nella Coppa Italia della stagione 1989/90.

Di Mariano ha fatto male al Pisa nella scorsa stagione, sia all’andata che al ritorno.

Aquilani ha incrociato da giocatore il Palermo e segnò al Barbera in un Palermo-Roma 0-2, prima giornata della serie A 2007/08.

Tradizione negativa per i rosanero a Pasquetta: nessuna vittoria per i siciliani. In particolare si ricorda il ko di Parma della stagione 2017/18 in serie B per le grandi polemiche nel post partita da parte del presidente Zamparini per l’arbitraggio di Marinelli. Nella stagione successiva un pari casalingo contro il Padova, 1-1, che costò la panchina a Stellone sostituito da Delio Rossi. Nella scorsa stagione, invece, partita a reti bianche contro il Cosenza in casa.

Da quando Corini siede sulla panchina, il Palermo ha vinto soltanto una volta al rientro dalla sosta: ad Ascoli, 1-0, lo scorso settembre.

Nelle ultime sei partite il Pisa ha totalizzato 2 vittorie, 1 pari e 3 sconfitte. In casa, nello specifico, nelle ultime 3 una sconfitta accompagnata da un pareggio e una vittoria.