Palermo, Corini verso la svolta della difesa a 3: "Lavoriamo su più soluzioni tattiche"

“La squadra ha le qualità tecnico-tattiche per un grande finale di stagione“. Parola di Eugenio Corini, che in conferenza stampa al Renzo Barbera ha presentato la sfida di lunedì pomeriggio contro il Pisa. L’allenatore rosanero si è soffermato anche sul cambio di modulo: il riferimento è alla difesa a tre provata per tutta la settimana a Torretta. L'allenatore ha spiegato che la squadra ha testato più soluzioni per ottenere maggiore solidità.

“Abbiamo lavorato su più soluzioni tattiche - ha spiegato Corini - l’obiettivo è trovare maggiore solidità. Lucioni è rientrato in gruppo ad inizio settimana, su di lui farò una valutazione dopo la rifinitura di domani. L’ho visto molto bene, è importante averlo recuperato perchè è un giocatore centrale nel nostro progetto: ha voglia e uno spirito battagliero. Abbiamo dovuto gestire anche Di Mariano e Traorè, Insigne è rientrato in gruppo nei giorni scorsi. Sono tutti a disposizione tranne Ranocchia”.

Il Genio, poi, ha provato a decifrare il tema tattico del match: “Le nostre valutazioni sul cambio eventuale di sistema di gioco prescindono dalle loro scelte - ha puntualizzato - il Pisa ha qualità e sarà secondo me una bella gara come lo è stata al Barbera dove siamo riusciti a vincere”.

L’obiettivo è raggiungere la miglior posizione possibile in chiave playoff: "Indubbiamente la strada verso la seconda posizione è difficile - ha concluso - ma penso che dobbiamo cercare di rigenerarci e vedere che classifica avremo a fine campionato. Bisogna arrivare ai playoff bene con la testa, con la mentalità giusta. Credo fortissimamente in quello che stiamo facendo, bisogna subire le critiche e accettare quello che arriva nei momenti negativi. Abbiamo però sempre trovato le risorse per ripartire e vogliamo fare un grande finale di campionato. L'obiettivo è ancora lì e daremo il massimo per raggiungerlo".