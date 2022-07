Palermo, primo test da dimenticare: cinque gol dal Pisa con doppietta dell'ex Lucca

Brutta sconfitta per il Palermo nel primo vero test della stagione. Gli uomini di Baldini, mostrando un evidente ritardo di condizione, hanno perso per 5-0 contro il Pisa, squadra che come i rosanero militerà nel campionato di Serie B, in un'amichevole giocata a Rovetta, in provincia di Bergamo.

Baldini ha schierato il consueto 4-2-3-1 con Massolo in porta, Buttaro e Giron sugli esterni, Lancini e Marconi centrali in difesa. Capitan De Rose e Dall'Oglio hanno agito in mediana, con Valente, Silipo e Fella sulla trequarti alle spalle di Brunori.

I nerazzurri sono andati subito in vantaggio, al 2', col gol dell'ex Lucca su rigore provocato da De Rose. Una rete che ha incanalato la partita. Da quel momento in poi, infatti, i toscani hanno dominato e chiuso il primo tempo sul 4-0, con le doppiette di Mastinu e di Lucca (che dopo aver sbloccato la gara ha segnato anche il 3-0).

Nella ripresa, la classica girandola di cambi estiva non cambia volto al match, anzi il Pisa riesca a siglare il definitivo 5-0 con Berra. Un risultato che lascia qualche interrogativo a 10 giorni dal debutto ufficiale in Coppa Italia con la Reggiana.