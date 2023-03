Palermo, Di Mariano dedica il gol alla figlia Isabel e conforta Brunori: "Può capitare, abbiamo fiducia in lui"

C'è grande amarezza e rammarico nelle parole di Eugenio Corini, al termine della gara pareggiata contro il Pisa. I rosanero hanno lasciato per strada due punti, sprecando molte occasioni nel primo tempo; nella ripresa, quando la squadra sembrava perfettamente in controllo del match, i nerazzurri hanno trovato un tiro vincente dalla distanza con Sibilli.

"Abbiamo giocato una bella partita - ha esordito Corini - interpretandola alla grande con un netto dominio: abbiamo avuto tante occasioni per fare gol e ci siamo riusciti solo una volta. Anche nella ripresa la sensazione è che fossimo in controllo della gara – ha proseguito Corini in sala stampa - c’è rammarico perché siamo stati ripresi da un grandissimo gol di Sibilli. C’è delusione ma dobbiamo accettare il risultato. La percezione è che stiamo studiando per diventare grandi, oggi abbiamo giocato una partita di grande livello su un campo difficile contro una delle migliori rose del campionato: questa prestazione deve essere motivo di orgoglio. Il concetto era avere una squadra che palleggiasse, per avere un predominio: li abbiamo fatti correre, abbiamo preso tempo e spazio nella maniera corretta. Faccio i complimenti ai ragazzi, sapevo dalla rifinitura di ieri che avremmo fatto una grande gara. Stiamo migliorando dal punto di vista della consapevolezza, della costruzione del gioco, abbiamo allargato il campo dei titolari. Faccio i complimenti a Soleri, partito per la prima volta da titolare: questo certifica che quando ci si allena bene poi sul campo si ottengono i risultati. Sarà difficile giocare contro il Cittadella – ha concluso il tecnico rosanero - loro aspirano ai playoff come sempre fatto negli ultimi anni: servirà una super partita".

Anche Francesco Di Mariano ha analizzato la prestazione rosanero: "Dopo il primo tempo meritavamo sicuramente di avere o un doppio o un triplo vantaggio - ha detto il numero dieci - fare una prestazione del genere, di personalità, su un campo come questo è stato importante. Ci dispiace non aver portato i tre punti a casa, dispiace perchè abbiamo fatto un'ottima gara. Sibilli ha realizzato un gran gol nel calcio capita. Dedico il gol a mia figlia Isabel, io ho sempre creduto nelle mie qualità e il mister non mi ha mai fatto mancare il suo appoggio e la stima. Sono a disposizione del tecnico e dei compagni, ogni volta che gioco cerco sempre di dare il massimo: a volte le giocate riescono, altre no. Il girone di ritorno è sempre più complicato, le squadre ti conoscono meglio, è difficile fare punti: andremo a giocare su un campo ostico, proveremo a vincere anche lì. Siamo vicini a Matteo, abbiamo fiducia in lui: può capitare. Anche io potevo fare il 2-0, sappiamo che lui i rigori li sa calciare".