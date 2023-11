Il 10 del Palermo dei picciotti ora esporta cannoli, Assennato: "Voglio far conoscere la vera Sicilia"

Pietro non torna indietro. Assennato ha 51 anni, un passato da giocatore di Serie A, con l'Atalanta, e da numero 10 (un po' fortuito) di uno dei Palermo più cult della storia recente, quello dei picciotti allenato da Ignazio Arcoleo. Potrebbe ricamare sul passato, ma invece guarda avanti. "Futuro, futuro, futuro", scrive su Whatsapp al termine di una conversazione di 48 minuti al telefono in cui racconta il suo secondo tempo della vita. "La vera vita", puntualizza lui. Da qualche tempo, l'ex terzino rosanero, che oggi vive a Faenza dove ha giocato nell'ultimo anno della sua carriera, si è messo a distribuire cannoli e altre specialità in giro per l'Italia e per il mondo.

"Io li chiamo i folletti: arancine, cassate, cannoli, caponate e tutto ciò che di buono la nostra terra esprime vengono prodotti in 18 laboratori sparsi in tutta l'Isola e poi finiscono in ristoranti, alberghi e bar al Nord Italia, ma anche in Germania, Malta, Spagna e Svizzera. Siamo in fase iniziale, ma conto di portare la Sicilia, quella vera, in America, Giappone e Australia".

Il debutto in Serie A con l'Atalanta

Il sogno di Pietro bambino invece era quello di diventare un calciatore. E Assennato c'è ampiamente riuscito, indossando la maglia della squadra della sua città e giocando anche due partite nel massimo campionato. Quel ragazzo - cresciuto all'Acquasanta e lanciato in rosanero da Giorgio Rumignani nella stagione in cui il Palermo gioca a Trapani - a 22 anni si trova catapultato nel fantastico mondo della Serie A. Cesare Prandelli richiama in panchina il numero 10 Domenico Morfeo, una specie di folletto dai piedi fatati, e manda in campo proprio il giovane palermitano per gli ultimi minuti di Atalanta-Udinese. "Arrivai a Bergamo nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. E diciamoci la verità non ero pronto per quel livello. Io non avevo qualità eccelse, se sono diventato calciatore è stato solo merito della mia testa", ammette Assennato.

La maglia numero 10 nel Palermo dei picciotti

Il 10 torna nella carriera di Pietro, un anno dopo. E' l'estate del 1995. L'Italia, come già accade in Inghilterra e in molti altri campionati esteri, passa alla numerazione fissa. Il Palermo di Ignazio Arcoleo è in ritiro e nel giorno dell'assegnazione delle maglie, il 10 viene stranamente ignorato: "Nessuno lo voleva, non so, forse anche per paura e allora lo presi io con un pizzico di incoscienza. Di certo non ero quello con maggiore qualità ed estro, io non ho mai creduto nelle etichette, ma nella sostanza". Assennato in quella stagione in cui il Palermo per un momento si ritrova a sognare la promozione è titolare in 27 partite su 38, giocandone in totale 32. E all'antivigilia di Natale, rischia di regalare ai tifosi una clamorosa vittoria a Bologna con annesso secondo posto: è il 90' e Guido Monastra dalle radio urla "Assennatooo...", come per annunciare un gol. Ma Assennato non ha segnato. Finisce 0-0. "Quell'azione me la sogno ogni notte da 30 anni, cross di Scarafoni e io di testa che la metto fuori", ricorda senza però drammatizzare. Anche perché, qualche settimana dopo a festività finite, il Palermo batte 2-1 la Salernitana in casa e vola in testa con Pescara e Genoa, grazie a un gol di Giovanni Caterino, concorrente dello stesso Assennato sulla corsia mancina. "Eppure - ricorda - fui proprio io a segnalare Caterino alla dirigenza perché eravamo stati compagni nella Nazionale di C. Vero, giocavamo entrambi nello stesso ruolo, ma lui era eclettico e offensivo, io equilibratore e difensivo. Fu una concorrenza sana e a me interessava solo il bene del Palermo".

Al Foggia con De Zerbi

Peccato che i rosanero dopo un girone di andata formidabile (compreso l'exploit in Coppa Italia dove vengono eliminati ai quarti dalla Fiorentina di Batistuta e Rui Costa), mollano nella seconda parte del torneo e finiscono settimi. L'anno successivo, il Palermo retrocede in C1 e il terzino lascia la sua città, passando alla Spal in C2. Nel 2002-2003 l'ultimo acuto: un campionato vinto, il quinto per lui, col Foggia promosso in C1 con Pasquale Marino in panchina e Roberto De Zerbi in campo nella sua stagione più prolifica. "Fece un'annata strepitosa - ricorda Assennato - era un anarchico calcisticamente, ma aveva doti da calciatore sopra la media e una velocità mentale non indifferente. Allenatore in campo? Non ancora, ma ricordo che la sua massima soddisfazione era rincorrere l'avversario e rubargli la palla".

I sogni di Assennato adulto

De Zerbi oggi è uno dei tecnici più apprezzati a livello europeo, mentre Assennato, proprio dopo aver allenato per 4 anni tra Faenza e Imolese, ha deciso di cambiare campo. "Ho capito che il calcio non era più il mio futuro, non vedevo più i miei valori rappresentati, ma soprattutto si è accesa in me una fiammella. Il cibo per noi siciliani è religione e io avendo già due fratelli impegnati nella ristorazione ho deciso di intraprendere questa nuova avventura. La cosa fondamentale è stata scoprire il vero siciliano che era dentro di me". Il bambino che sognava di diventare calciatore oggi ha un'altra sfida da portare avanti: "Ho conosciuto tantissimi fuoriclasse della produzione di specialità della nostra terra e insieme abbiamo deciso di portare avanti il desiderio di esportarle in tutto il mondo per far conoscere a tutti quella che è la vera Sicilia".