Dal Villaggio Santa Rosalia al Napoli scudettato: la scalata di Pietro Accardi, scopritore di talenti

E' nato e cresciuto sotto una stella rosanero, che lo ha accompagnato anche per diversi anni della sua carriera da calciatore. Il Villaggio Santa Rosalia ne rivendica, con orgoglio, le origini: Pietro Accardi sarà il prossimo ds del Napoli campione d’Italia.

Classe 1982, da diversi anni svolge il ruolo di scopritore di talenti. Sì, perché il picciotto palermitano lasciò il calcio giocato per via di un cronico problema al ginocchio a soli 32 anni. Vestiva la maglia dell’Empoli e il presidente Corsi gli propose immediatamente un posto dietro la scrivania. Diventa team manager dei toscani e, due anni dopo, nel 2016 è il nuovo ds del club. Affascinato sin da quando giocava dalla fase delle trattative, Accardi familiarizza subito con il suo nuovo vestito: le sue intuizioni in sede di calciomercato si rivelano assai preziose per l’Empoli.

L’affiancamento all’esperto Marcello Carli sarà un ottimo “tirocinio” per intraprendere una carriera importante che, adesso, è pronta per la grande occasione. Il treno dei sogni, infatti, porta a Napoli: all’ombra del Vesuvio lo attende il presidente Aurelio De Laurentiis, visto che Giuntoli è pronto a dare l’addio al club partenopeo.

Cresciuto tra palloni e torte (la sua famiglia gestisce uno storico bar in via Amoroso, vicino al polo universitario di viale delle Scienze), ha imparato a giocare a calcio nel marciapiede di fronte la pasticceria. Suo cugino è Andrea Accardi, oggi al Piacenza, picciotto rosanero sino allo scorso gennaio.

La Polisportiva Montegrappa-Santa Rosalia getta le basi per un futuro esordio in serie A, che avverrà nella stagione 2004/05 con maglia della squadra della sua città contro la Reggina. Con il Palermo ha svolto tutta la trafila, trasferendosi al Marsala in serie C1 dopo l’esperienza negli Allievi. Dopo il fallimento del club marsalese ritorna in città, in serie C.

È l’anno della storica promozione in serie B, la stagione 2000/01: è il Palermo di Franco Sensi, con Ezio Sella allenatore dopo l’addio di Sonzogni prima delle ultime due gare. È l’annata della rete di Maggiolini all’Ascoli e il rigore sbagliato da Torino del Messina contro l’Avellino, delle sgasate di Bombardini, dei gol e assist di Max Cappioli, dei colpi di testa di Christian Alè La Grotteria. In serie B gioca titolare, al secondo anno di cadetteria porta i rosanero in serie A dopo più di trent’anni: una giornata, quella del 29 maggio 2004, che nessun palermitano dimenticherà mai.

In serie A gioca poco, a fine anno, però, fa in tempo a togliersi anche la soddisfazione della qualificazione in Coppa Uefa, dove esordirà l’anno dopo contro l’Espanyol, il 24 novembre 2005. Poi le strade di Accardi e del Palermo, con grande malincuore per il picciotto, si dividono: Sampdoria, Brescia ed Empoli le sue ultime esperienze da calciatore. Il ginocchio lo tormenta, il calvario è un incubo: a 32 anni decide di ritirarsi e nel 2014 inizia un nuovo percorso da dirigente.

Sono tanti i giocatori scovati da Accardi che negli anni della sua gestione (i primi condivisi con Carli) ha prelevato un giovane terzino che oggi è proprio il capitano del Napoli campione d'Italia: Giovanni Di Lorenzo. Senza dimenticare Ismael Bennacer, campione d'Italia con il Milan un anno fa e attuale colonna del centrocampo di Pioli, così come Rade Krunic.

Tra i suoi colpi anche il centrocampista Asllani, il portiere della Lazio Provedel, il difensore Viti e Hamed Traoré, in forza al Bournemouth in Premier. E poi ci sono i talentini di oggi dell'Empoli: i baby Fazzini e Baldanzi, oltre a Parisi e al portiere Vicario.

Dal Villaggio Santa Rosalia, dunque, ai quartieri spagnoli: Pietro Accardi è pronto per una nuova, importantissima, avventura.