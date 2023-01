Pazzo Palermo, pareggia 3-3 a Perugia con una perla di Brunori allo scadere

Cuore, grinta e voglia di non mollare mai: il Palermo esce dal Renato Curi con un pareggio per 3-3, al termine di novanta minuti a dir poco emozionanti. Rosanero sempre in svantaggio, ma capaci di riprendere la gara anche quando l'inerzia del match sembrava tutta dalla parte degli umbri.

Si tratta del sesto risultato utile consecutivo per la squadra allenata da Corini: l'allenatore rosanero oggi ci ha creduto sino alla fine, inserendo Vido e Soleri negli istanti decisivi.

Le scelte iniziali

Corini lancia Saric dal primo minuto, per il resto tutto secondo le previsioni: 3-5-2 ibrido, con la possibilità di passare a quattro o a cinque dietro.

L’inizio di gara del Palermo è totalmente da dimenticare, con i padroni di casa avanti per 2-0 dopo soli otto minuti. Il Perugia passa subito in vantaggio, dopo nemmeno centoventi secondi: pasticcio della difesa rosanero sulla rimessa laterale rapida battuta da Lisi, la palla arriva a Di Serio che batte Pigliacelli, che aveva respinto il primo tentativo dell’attaccante perugino. Al 5’ altra disattenzione, questa volta di Claudio Gomes: il numero 5 frana goffamente su Lisi e per l’arbitro c’è calcio di rigore. Dalle immagini, per la verità, non c’è contatto tra Gomes e il calciatore avversario ma il check dal Var conferma la decisione presa da Marcenaro. Dal dischetto va Casasola che firma il raddoppio immediato.

L’avvio fortissimo del Perugia rischia di mandare al tappeto il Palermo, che appare incapace di reagire. Pigliacelli salva due volte al 15’, prima su Olivieri poi su Santoro. Un istante dopo altra paratona del portiere rosanero, ancora su un bel tentativo in girata di Olivieri. Il Palermo si sveglia solamente dopo venti minuti: da una palla inattiva, crossata benissimo da Valente, svetta in area Marconi che trova l’angolo giusto e batte Gori. Secondo gol in campionato per il centrale rosanero, che ha il merito di riaprire il match. Al 35’, però, i padroni di casa ricacciano a distanza di sicurezza i rosanero: rete pregevole di Olivieri, che con un piazzato all’angolino batte Pigliacelli per la terza volta.

La mancanza di Stulac in mezzo si sente, è Saric che prova a cucire gioco alternandosi a Gomes: oggi il francese non appare precisissimo in fase di costruzione. Il Palermo è sempre in ritardo sulle seconde palle, il Perugia gioca con grandissima intensità: si va al riposo sul parziale di 3-1 in favore della squadra allenata da Castori.

Il cambio di passo nella ripresa

Il secondo tempo comincia con il primo cambio della gara, operato da Castori: Paz prende il posto di Lisi, già ammonito, autore di un’ottima prestazione.

Il Palermo la riapre immediatamente, con un tiro di Valente deviato in maniera determinante da Santoro che mette fuori gioco Gori: azione avviata da un doppio passo di Saric che mette in mezzo e 3-2 del numero 30 rosanero. Come prevedibile, il Perugia abbassa decisamente il proprio ritmo, consentendo ai rosanero di ragionare maggiormente: la giocata sulle punte perugine, inoltre, diventa più complicata e la difesa ospite legge meglio alcune situazioni.

Castori manda dentro anche Di Carmine, out Di Serio; Corini risponde con Soleri e Broh al posto di Di Mariano e Segre.

Al 78’ Corini mette dentro anche Vido, esce dal campo Saric autore di un’ottima prova: l’ex Ascoli è apparso più brillante, capace di cucire il gioco e di accendere la manovra. Castori risponde con due cambi: dentro Iannoni e Matos, fuori Santoro e Olivieri. Corini chiude le sostituzioni a disposizione con Bettella, al posto di Marconi, e Damiani per Gomes. All’89’ Brunori regala il pareggio ai rosanero: cross di Valente e girata strepitosa del capitano. Decimo gol per il numero 9 rosanero in campionato (tredicesimo in stagione), autore di un guizzo fondamentale: timbro da vero centravanti per lui.

Il Palermo esce dal Curi con un punto molto prezioso, che consente di lasciare inalterato il distacco proprio dal Perugia e che muove ancora la classifica. Venerdì sera il grande match, al Renzo Barbera, contro il Bari.

Tabellino e pagelle

PERUGIA (3-5-2): Gori 6; Sgarbi 6, Curado 6, Dell’Orco 5,5; Casasola 6,5 (89’ Rosi sv), Santoro 5 (81’ Iannoni sv), Bartolomei 6,5, Luperini 5, Lisi 7 (46’ Paz 5); Olivieri 6,5 (81’ Matos sv), Di Serio 6,5 (63’ Di Carmine 5,5). Allenatore: Castori.

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli 6,5; Mateju 5,5, Nedelcearu 5,5, Marconi 6,5 (83’ Bettella sv); Valente 7,5, Segre 5 (66’ Broh 5), Gomes 5 (83’ Damiani sv), Saric 6,5 (79’ Vido 6), Sala 5,5; Brunori 6,5, Di Mariano 5,5 (66’ Soleri 6). Allenatore: Corini.

ARBITRO: Marcenaro (Genova) 5.

RETI: 2' Di Serio, 7' Casasola, 23' Marconi, 36' Olivieri, 48' Valente, 89' Brunori