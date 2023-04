Dybala e il legame con Palermo: "Sono tornato in città di nascosto, mia madre mi chiama ancora picciriddu"

Paulo Dybala e Palermo, un legame che resiste. Le tre stagioni coi rosanero, squadra che ha lanciato il fantasista argentino in serie A, sono state fondamentali a livello personale. Oltre all'affetto dei tifosi, Dybala e la sua famiglia hanno stretto solide amicizie. Lo ha detto il calciatore attualmente in forza alla Roma, intervistato da Diletta Leotta per Dazn: "Mi chiamano ancora 'u picciriddu, tanta gente della Sicilia mi chiama così, soprattutto a Palermo. E' bello perché mia mamma ogni tanto me lo dice. Mi dice che sono il suo picciriddu".

"Sono tornato a Palermo di nascosto, un po' di volte. Con il passare del tempo torno meno, ma mia mamma ha delle amicizie ancora là quindi lei torna spesso. Mi manda i saluti delle persone e mi porta anche qualche cannolo".

