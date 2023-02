Calcio, la Coppa del Re su una tv palermitana: Tele One trasmetterà in esclusiva le semifinali e la finale

Da mercoledì primo marzo, Tele One trasmetterà le semifinali e la finale di Coppa del Re, l’equivalente della nostra Coppa Italia.

In lizza sono rimaste Osasuna e Atletico Bilbao da una parte, Real Madrid e Barcellona dall’altra. La prima semifinale d’andata, Osasuna-Atletico Bilbao, è in programma mercoledì prossimo, 1 marzo. Il giorno dopo, l’andata di Real-Barcellona al Santiago Bernabeu. Per entrambe, calcio d’inizio alle 21. A distanza di un mese i retour-match, il 4 aprile a Bilbao, il 5 aprile a Barcellona. Le due semifinali di ritorno avranno inizio alle 22.

La finale è in programma il 6 maggio prossimo, sede ed orario d’inizio ancora da stabilire. Tele One fa parte di un gruppo di nove emittenti che in tutta Italia hanno acquisito i diritti delle cinque gare, a copertura di gran parte del territorio nazionale. La telecronaca delle partite sarà curata dalla capofila Telelombardia.