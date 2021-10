Il Partinicaudace perde lo scontro salvezza contro il Villabate, Mazzola: "Tanta delusione, dobbiamo far quadrato"

Brutta battuta d’arresto per il Partinicaudace che tra le mura amiche del San Salvatore perde lo scontro diretto per la salvezza contro il Villabate per 1-0. Il match, deciso dal rigore giallorosso di Thomas D’Ambra, ha visto i neroverdi fallire al 3’ un penalty e concludere ancora una volta la partita in inferiorità numerica. La squadra di Partinico resta così ferma a quota sei punti, in zona play-out assieme allo stesso Villabate, ma comunque distante un punto dal Kamarat, ultima delle squadre in zona tranquillità, sconfitto a Fulgatore.

Il tecnico del Partinicaudace Giuseppe Mazzola ha analizzato così la gara: “Non siamo riusciti a fare la partita - spiega a PalermoToday - dopo il rigore sbagliato da parte nostra nei minuti iniziali perdiamo di concentrazione e di agonismo. Siamo stati inconcludenti lì davanti e troppo lunghi nei reparti. Ma la cosa che mi fa più rabbia e il fatto che per l’ennesima partita subiamo un’altra espulsione per doppia ammonizione e rimaniamo in dieci. La delusione è tanta, bisogna far quadrato ed intervenire immediatamente. Il Villabate ha fatto la sua gara ed ha sfruttato al meglio l’occasione creata. Devo fare i miei complimenti a mister Guida che con tutte le difficoltà che si ritrova è riuscito a creare un gruppo giovane e coeso”.