Il Partinicaudace pareggia contro San Vito Lo Capo, Montoleone: "Ho visto la reazione che mi aspettavo dai ragazzi"

Nel complesso è buona la prima per Vincenzo Adragna sulla panchina del Partinicaudace. La formazione neroverde ha infatti pareggiato tra le mura amiche del campo San Salvatore per 0-0 contro il Città di San Vito Lo Capo conquistando un punto importante per la classifica contro una squadra che ha dimostrato di essere ostica in più occasioni. La squadra partinicese muove dunque la classifica e torna a casa anche con un po’ di rammarico per il gol annullato a Cinquemani nella ripresa. Il Partinicaudace sale così a quota 11 punti agganciando il Villabate in zona play-out e accorciando ad una lunghezza sul Kamarat, ultima delle salve, nel girone A di Promozione.

Il presidente del club Giovanni Montoleone alla fine è soddisfatto della performance offerta dalla sua squadra: “Mi aspettavo da parte della squadra una reazione dopo le ultime partite -afferma a PalermoToday - in cui siamo stati sottotono e senza grinta: devo dire che questa prestazione c’è stata perché abbiamo giocato mettendo tutto quello che avevamo dentro, nel secondo tempo specialmente abbiamo giocato quasi sempre nella loro metà campo, purtroppo è mancato il gol. Lo avevamo anche trovato in realtà ma l’arbitro lo ha annullato per un fallo a centro area che sinceramente non abbiamo compreso bene nella dinamica. Per il resto abbiamo avuto tante occasioni e non siamo riusciti a concretizzarle: non abbiamo però subito tiri in porta. Ci tenevamo a vincere e non ci siamo riusciti: ci accontentiamo del punticino, che smuove la classifica, e della prestazione: oggi ho capito che questa è una squadra viva”.