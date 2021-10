Il Partinicaudace cade col Gangi, Mazzola: "Ci è mancata la giusta concentrazione"

Si ferma dopo tre partite la striscia positiva del Partinicaudace che tra le mura amiche del campo San Salvatore è costretta a cedere il passo all'attrezzato Gangi che si impone per 2-0 vincendo con merito la partita grazie alle reti di Albeggiano e Marrone. I neroverdi restano dunque a cinque punti in classifica assieme al Casteldaccia.

Il tecnico del Partinicaudace Giuseppe Mazzola ha analizzato la prestazione della sua squadra: "Abbiamo affrontato una squadra molto organizzata e tecnica. Nel primo tempo -spiega Mazzola a PalermoToday - abbiamo sofferto le loro giocate sugli esterni d’attacco , noi non riuscivamo a ripartire subito con i inostri attaccanti . Dopo la loro prima rete non siamo riusciti a creare occasioni verso la loro porta . Nel secondo tempo partiamo con un piglio diverso , più aggressivi e più presenti nella loro metà campo . Peccato per la ghiotta occasione sciupata da Parisi che a tu per tu con il portiere calcia fuori. Sarebbe stato l’ipotetico 1-1 invece dopo 5 minuti subiamo lo 0-2".

L'allenatore ha poi spiegato le ragioni di una sconfitta per la quale comunque non fa assolutamente drammi: "Oggi siamo mancati come concentrazione mentale -conclude - abbiamo avuto stranamente un impatto diverso rispetto alle altre partite. Sappiamo che dobbiamo continuare a lavorare per cercare di migliorare sotto tutti i punti di vista. Da domani inizieremo a preparare al meglio la trasferta contro il Kamarat".