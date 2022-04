Partinicaudace salvo dopo il colpo esterno a Cefalù, Montoleone: "Una gioia enorme, la dedichiamo alla piazza"

L'ultimo colpo di reni di una stagione tribolata ma conclusa in bellezza. Il Partinicaudace ieri è riuscito a sconfiggere al Santa Barbara la Polisportiva Lascari-Cefalù per 3-2. I padroni di casa sono passati in vantaggio con Mocciaro dopo 9' minuti ma i neroverdi sono riusciti a pareggiare con Mauro Russo (protagonista di questa seconda parte di stagione) in contropiede.

Con entrambe le squadre rimaste in dieci per le espulsioni di Ilardo per i giallorossi e Rinaudo per i neroverdi, sono i padroni di casa a trovare il nuovo vantaggio con Monaco che batte Versaci con un tiro piazzato. Nella ripresa la squadra di Vincenzo Adragna si getta in avanti: prima arriva il pari firmato da Macaluso in azione personale, poi a dieci minuti dalla fine il rigore guadagnato e trasformato ancora da Russo. Un gol che vale la salvezza diretta per il Partinicaudace che ha 4 punti di vantaggio sul Castelbuono a una sola partita dal termine.

Un traguardo importante quello ottenuto dai neroverdi passati da una stagione tribolata con tre cambi di allenatore e diverse rivoluzioni nell'organico. Dopo una prima fase molto sofferta la crescita esponenziale arrivata dopo l'arrivo di Vincenzo Adragna sulla panchina ha portato la squadra alla permanenza nella categoria.

Il presidente del Partinicaudace Giovanni Montoleone ha espresso telegraficamente e con molta emozione le sue considerazioni su questo traguardo arrivato dopo un anno difficile nel quale però nessuno si è mai arreso: "In questo momento ci sono poche parole - spiega a PalermoToday - solo tanta gioia, sono commosso e felice, i sacrifici sono stati tanti ed enormi. Dedico questa salvezza all'intera cittadinanza e ai tifosi che ci hanno sempre sostenuto".