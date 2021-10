Promozione: Partinicaudace, si dimette il tecnico Giuseppe Mazzola

Arriva a sorpresa un nuovo cambio in panchina nel girone A di Promozione per una squadra palermitana. Dopo le dimissioni di Pino Minutella dalla panchina della Supergiovane Castelbuono (poi sostituito da Salvatore Marandano nel ruolo di giocatore-allenatore) è la volta di Giuseppe Mazzola che ha deciso di lasciare la panchina del Partinicaudace per ragioni personali.

A darne l'annuncio è stata la stessa società neroverde con un comunicato sulla propria pagina Facebook: Il Partinicaudace comunica con grande amarezza - si legge - che mister Giuseppe Mazzola ha rassegnato in data odierna le proprie dimissioni da allenatore della prima squadra. Al mister Giuseppe Mazzola va il nostro ringraziamento per l’impegno profuso nell’incarico affidatogli".

Il Partinicaudace è dunque chiamato a risolvere l'imprevisto non messo in conto di dover trovare un allenatore a cinque giorni dalla sfida in Coppa Italia contro il Resuttana San Lorenzo: la società si è in tal senso attivata e valuterà il da farsi nelle prossime ore.