Partinicaudace: il nuovo allenatore è Vincenzo Adragna

Dopo la separazione con mister Giovanni Oddo il Partinicaudace ha annunciato il nuovo allenatore: sulla panchina neroverde arriva infatti Vincenzo Adragna. Per il tecnico si tratta di un ritorno: aveva infatti già allenato la squadra nella stagione 2019/2020, poi sospesa a causa Covid.

Ad annunciarlo è la società partinicese in un comunicato diramato sulla propria pagina Facebook: "La società ASD Partinicaudace comunica che Vincenzo Adragna è il nuovo tecnico della prima squadra. Si tratta di un ritorno, in quanto il nuovo tecnico aveva già allenato la squadra nero/verde nella seconda parte della stagione 2019/2020 con ottimi risultati tra l’altro trascinando il Partinicaudace in zona play-off prima che il campionato si interrompesse per il Covid. Al nuovo tecnico che lavorerà in sinergia con il Direttore Tecnico Cristian Ciaramella, spetterà il compito di ricaricare una squadra che è apparsa poco compatta e abulica e di spingerla verso la salvezza. Il nuovo tecnico ha già diretto l’allenamento pomeridiano e dovrà subito concentrarsi nella sfida di sabato pomeriggio alle 15 in casa, campo San Salvatore contro il San Vito Lo Capo A lui va il nostro in bocca al lupo e gli auguri di buon lavoro. Invitiamo i tifosi a venire al campo a sostenere la squadra.