Parmonval, contro lo Sciacca rientra Tarantino: "Non vedevo l'ora, siamo carichi per domenica"

A due mesi dalla frattura del braccio rimediata nella trasferta contro il Mazara la Parmonval ritrova Ciccio Tarantino. Il portiere palermitano, uno dei senatori della squadra, torna dunque a disposizione in vista della sfida del Gurrera contro lo Sciacca, una sfida quanto mai difficile in cui i biancazzurri vanno a caccia di punti salvezza.

Tarantino spiega quali sono state le sue sensazioni durante il lungo periodo di stop, in cui ha dovuto subire pure un intervento chirurgico: "Dopo due mesi e mezzo torno a disposizione della squadra e del mister - ha affermato - ho sofferto parecchio in questo periodo, mi sono tanto allenato per poter cominciare a dare il mio contributo in un momento di grande difficoltà, sono molto carico e voglio dare tutto per la Parmonval. Stare fuori in questo lungo periodo mi ha fatto tanto male, vedere anche la squadra giù in classifica fa' pure tanto male, io sono qui da 7 anni e soffro vedere questo, farò di tutto per cercare di risollevare la mia squadra".

Il portiere-rigorista della Parmonval ha poi parlato della sfida di domenica: "Arriviamo a questi sfida molto carichi con l'intento non solo di fare la nostra partita ma di tentare di portare a casa punti che sarebbero di vitale importanza per la classifica. Domenica ultima di andata, partita sicuramente difficile, faremo di tutto per fare punti, il girone di ritorno sarà per noi un nuovo campionato e cercheremo di raggiungere la salvezza".