Coppa Italia di Eccellenza, ritorno degli ottavi di finale: il Resuttana San Lorenzo batte la Parmonval e si qualifica

Vittoria in trasferta per il Resuttana San Lorenzo nel ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia: la formazione di mister Vincenzo Giannusa batte 3-2 la Parmonval. La squadra nerorosa vince anche al ritorno, dopo il netto 4-1 dell'andata, ed ottiene il passaggio ai quarti di finale.

Al Franco Lo Monaco di Mondello si riparte dal risultato di 4-1 in favore del Resuttana San Lorenzo, nel secondo atto della doppia sfida alla Parmonval.

I nerorosa vogliono evitare sorprese, nella Parmonval prima in panchina per Andrea Pensabene. L’allenatore, subentrato al dimissionario Aprile, in realtà ha già guidato la formazione di Mondello nel 2014-15. Alla mezz’ora il Resuttana San Lorenzo trova la prima rete di giornata, aumentando ancora il proprio vantaggio complessivo: gol siglato da Loris Spina. Al 35’, però, il match torna in equilibrio: è Gallo, col mancino, a scrivere il proprio nome sul tabellino e a rispondere alla rete degli ospiti.

Un primo tempo sostanzialmente equilibrato, alle due reti siglate si aggiunge anche il palo colpito dalla Parmonval con Russo: si va al riposo sul parziale di 1-1.

Nella ripresa arriva il 2-1 dei nerorosa, grazie alla doppietta del solito Spina. Passano soli tre minuti ed è Carioto a ristabilire l’equilibrio in campo, 2-2. La partita è assai gradevole, le squadre si affrontano a viso aperto e senza troppi calcoli.

A sei minuti dalla fine è Marco Clemente a regalare la vittoria al Resuttana San Lorenzo: definitivo 3-2 e fine delle ostilità.