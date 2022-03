Quarta sconfitta di fila per la Parmonval: a Mondello passa la Pro Favara

Quarta sconfitta consecutiva per la Parmonval che al Lo Monaco di Mondello è costretta a cedere il passo alla Pro Favara, quarta forza del girone A di Eccellenza, che si impone per 2-0 al termine di una partita dai toni agonistici alti ma lungi dall'essere spettacolare. La squadra biancazzurra chiude così il quartetto di sfide contro le squadre di vertice senza essere riuscita a conquistare un punto.

La Parmonval scesa in campo senza Francesco Tarantino e il grande ex Carioto alza subito la pressione schiacciando inizialmente la Pro Favara senza però creare grosse occasioni. Al 19' i padroni di casa reclamano per un episodio dubbio in area che ha visto l'atterramento di Caronia. Al 26' la Pro Favara stappa la partita. Gambino lavora palla e serve Passewe, che entra in area, elude il portiere e insacca a porta vuota. Cinque minuti dopo i gialloblù vanno vicini al raddoppio: Gambino lavora palla in area e calcia costringendo Marchese alla parata, sulla respinta King va a botta sicura ma viene chiuso miracolosamente dalla difesa.

Nella ripresa le due squadre si affrontano a muso duro e la contesa si inasprisce. Aprile lancia Carioto al posto di Bartolo Caronia per provare ad aumentare la spinta offensiva. I padroni di casa mettono un brivido quando su un corner di Rappa la palla viene sventata da Sendin. Al 75' la Pro Favara riesce a trovare il raddoppio: su un corner battuto dal neoentrato Giuffrida Gambino trova la deviazione vincente. I gialloblù gestiscono bene il finale di gara e portano a casa la partita.

In virtù di questo risultato i biancazzurri restano a quota 34 punti, ormai salvi senza avere nulla da chiedere al campionato dopo un girone di ritorno che era iniziato sulla cresta dell'onda.