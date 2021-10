Parmonval attiva sul mercato: ingaggiati due nuovi under

La società biancazzurra ha comunicato l'inserimento in rosa del portiere classe 2003 Spanò, che sarà il secondo di Brocco in attesa del ritorno di Tarantino e dell'esterno del 2004 Marchese

Continua ad essere molto attiva sul mercato la Parmonval, che, dopo il ritorno di Carioto, perfeziona altri due innesti per la rosa in quota under: il portiere Cosma Spanò e l'ala Alessandro Marchese.

Classe 2003, Spanò arriva dal Città di Carini squadra nella quale è giunto dopo le esperienze dello scorso anno con le maglie di Castelluccese e Canicattì. Il giocatore sarà il secondo portiere della squadra alle spalle di Antonino Brocco in attesa del rientro di Ciccio Tarantino, operato di recente per la frattura scomposta dell'ulna.

Marchese è un classe 2004 che proviene dal Cus Palermo dove ha vissuto le sue ultime annate di formazione calcistica: il suo arrivo va ad allungare la coperta del reparto avanzato della squadra di mister Rinaudo.