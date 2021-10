Colpo in difesa per la Parmonval: ingaggiato Ivan Tarantino

Continua ad essere molto attiva sul mercato la Parmonval che dopo gli ingaggi di Carioto e degli under Spanò e Marchese perfeziona un altro movimento in entrata. La società di Mondello ha infatti annunciato l'ingaggio del difensore Ivan Tarantino, appena liberatosi dalla Don Carlo Misilmeri.

Per l'esperto difensore classe 1982 si tratta di un ritorno alle origini: Tarantino infatti ha già indossato la maglia biancazzurra all'inizio della carriera per poi militare nella società di Mondello per otto stagioni dal 2009 al 2018 quasi ininterrottamente eccezion fatta per la stagione 2012/2013 disputata con la maglia del Kamarat.