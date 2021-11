Parmonval all'esame Mazarese, Aprile: "Partita difficile ma ci siamo preparati bene"

Agganciata in classifica dal Monreale in zona play out a quota 7 punti, la Parmonval arriva alla sfida interna contro la Mazarese seconda forza del campionato assieme a Nissa e Akragas con l’esigenza di fare risultato visto e considerato anche che Mazara e Pro Favara, prime due squadre fuori dalla zona calda entrambe a 13 lunghezze, saranno contrapposte domenica al Nino Vaccara.

Il tecnico della squadra di Mondello Marco Aprile ha fatto il punto della situazione in vista del match, in programma domani pomeriggio alle 14:30 al Lo Monaco: “Sarà una partita difficile - afferma - contro una delle squadre più forti del campionato. Finalmente dovremmo essere al completo, mancherà solo Mancuso per squalifica, avendo recuperato i due squalificati (Cincotta e Carioto ndr). I ragazzi si stanno allenando bene - conclude - speriamo di raccogliere i frutti del lavoro che giornalmente facciamo, per noi e per la società”.