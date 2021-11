La Parmonval torna a vincere: battuta la Mazarese seconda in classifica

Vittoria pesante al Lo Monaco di Mondello per la Parmonval che riesce nell’impresa di battere la Mazarese, seconda forza del campionato, imponendosi per 2-1 e conquistando tre punti fondamentali per la classifica.

La storia del match si decide tutta nella ripresa. I biancazzurri sbloccano la partita con il capitano Rappa che finalizza da due passi una palla a rimorchio su assist di Bragion al 53’: il raddoppio arriva un quarto d’ora dopo con Carioto che ribadisce in rete una respinta del portiere De Miere su una bella iniziativa di Serio. La Mazarese accorcia al 77’ su una punizione a onor del vero non irresistibile di Fricano ma alla fine questo resta un dettaglio. La Parmonval si porta a quota 10 punti nel girone A di Eccellenza, arrivando con la consapevolezza di accorciare sulle prime due fuori dalla zona play-out, Mazara e Pro Favara che domani giocheranno contro.

Il tecnico della squadra di Mondello Marco Aprile ha espresso le sue considerazioni sul match a fine partita: “Finalmente è arrivata la vittoria - ha affermato -l’abbiamo cercata e voluta. Partita difficilissima contro una squadra forte a cui faccio i complimenti ma i ragazzi hanno dimostrato di potersela giocare tutti, come fatto contro Misilmeri e Canicattì. La salvezza va costruita in casa e oggi è stato un passo importante: all’inizio siamo stati anche un po’ fortunati dopo un contropiede loro, che alla fine però hanno tirato poco in porta segnando con una delle poche conclusioni fatte. su punizione. I nostri hanno corso, lottato e dato tutto, potevamo chiuderla prima coi due contropiedi di Carioto e Serio, non ci siamo riusciti, abbiamo sofferto ma va bene così, l’importante erano i tre punti”.