Parmonval, contro Marineo il quarto risultato utile di fila, mister Aprile: "Un punto prezioso contro una signora squadra"

C'è soddisfazione in casa Parmonval dopo il pareggio per 1-1 al Lo Monaco contro il Marineo arrivato al termine di una partita tirata decisa da un finale thrilling che ha visto i biancazzurri pareggiare grazie al rigore trasformato da Ciccio Tarantino. Un punto d'oro per la squadra di Marco Aprile, giunta al quarto risultato utile consecutivo.

Il tecnico della squadra di Mondello ha espresso a fine partita le sue considerazioni sul match: "Il risultato penso sia giusto -afferma a PalermoToday -certo a parti invertite sarei arrabbiato per aver preso gol nei minuti di recupero ma per quella che è stata la partita ci sta. È stata una bella battaglia, una partita molto tattica nel primo tempo in cui ci siamo annullati a vicenda. Comunque, era importante dare seguito ai risultati positivi ottenuti nelle ultime tre partite: giocavamo contro una signora squadra, questa partita la temevo e ne avevo parlato anche coi ragazzi. L’entusiasmo post-Nissa, il pensare di essere diventati fenomeni poteva giocare un brutto scherzo e invece l’abbiamo affrontata con le armi che avevamo: ci siamo giocati le nostre carte con un 2004, Marchese che ha dato il là all’azione che ha portato al rigore".

Aprile ha voluto poi elogiare tutta la squadra e in particolare lo stopper Tarantino per aver stretto i denti: I ragazzi sono stati encomiabili -conclude - in settimana abbiamo avuto qualche problema fisico. Ringrazio in particolare a Ivan Tarantino che ha giocato con gli antidolorifici senza allenarsi durante la settimana: nonostante questo non è voluto mancare perché avevamo già degli assenti nel reparto e lui per noi è molto importante a maggior ragione vista la situazione. Il ringraziamento va comunque a tutti: ci sono partite che non si possono vincere ed è bene non perderle: un punto contro una signora squadra ce lo prendiamo con piacere".

F.Tarantino: "Complimenti al Marineo, dobbiamo continuare così per salvarci"

Decisivo prima con una parata su Azzara e poi con il rigore segnato il portiere della Parmonval (nella foto sopra) è stato senza dubbio l'uomo-partita. L'estremo difensore biancazzurro,a fine partita è apparso molto contento: "Faccio innanzitutto i complimenti a Marineo, una grande squadra -dice a PalermoToday - sapevamo di affrontare giocatori come Maggio, Azzara se sono lì c’è un motivo, quindi rinnovo i complimenti. La sfida è stata combattuta, siamo andati sotto di un gol però abbiamo avuto la voglia e la forza di andare a prendere la partita. Siamo stati bravi a cercare il gol e a trovare il rigore: sono andato io, prendendomi la responsabilità e per fortuna è andata bene. Il risultato è giusto".

Tarantino ha espresso soddisfazione per il rendimento della squadra nelle ultime partite, coincise con il suo rientro dopo la lunga convalescenza per la rottura dell'ulna rimediata nel match di inizio stagione contro il Mazara: "Sono contento che col mio rientro siamo tornati a vincere -conclude -e fare risultato sia dentro che fuori casa. Merito dei miei compagni, del mister e della società che ci mette nelle condizioni di stare bene: la nostra forza è questa, di avere un gruppo con brave persone. Dobbiamo continuare così per salvarci al più presto possibile".