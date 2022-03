Parmonval verso la sfida contro il Cus, Aprile: "Partita insidiosa da non sottovalutare, loro non hanno nulla da perdere"

Messa definitivamente (o quasi, aritmetica alla mano) alle spalle la zona calda della classifica la Parmonval, ottava forza del girone A di Eccellenza, si prepara ad affrontare il derby contro il Cus Palermo, in programma domani pomeriggio al Franco Lo Monaco: i biancazzurri vanno a caccia del decimo risultato utile consecutivo e della quarta vittoria di fila contro il fanalino di coda del torneo, alla ricerca di punti per la salvezza.

Il tecnico della Parmonval Marco Aprile ha espresso le sue considerazioni sul match, invitando la squadra a tenere alta la guardia: "I derby son sempre partite particolari - ha affermato - noi in settimana abbiamo preparato nel migliore questa partita, sappiamo bene quanto sia insidiosa e da non sottovalutare, loro sono con l'acqua alla gola e non hanno nulla da perdere. Vogliamo a tutti i costi i tre punti per centrare prima possibile l'obiettivo della salvezza e poi puntare a divertirci".