Parmonval, addio al Lo Monaco l'anno prossimo? Il dg Castronovo: “Il Velodromo potrebbe essere una soluzione”

Dopo un inizio di campionato tutt’altro che eccezionale la Parmonval in corso d’opera è riuscita a raddrizzare la sua stagione, centrando con grande anticipo la salvezza e tornando a essere come da sua tradizione una squadra ostica per tutte. Il direttore generale della Parmonval, l’avvocato Giovanni Castronovo analizza il percorso della squadra e fissa un punto chiave in merito al suo futuro: la questione del campo da gioco del Lo Monaco va definitivamente risolta. In tal senso Castronovo spiega come il Velodromo possa essere, tra le tante ipotesi, una potenzialmente valida.

In prima battuta il dg della società di Mondello esprime le sue considerazioni sul campionato del club: “Il nostro torneo è come se avesse avuto tre fasi anche in virtù del calendario - spiega a PalermoToday - nella prima abbiamo avuto gare abbordabili ma a causa di scelte sbagliate all’inizio siamo partiti male facendo pochi punti. In quel frangente la società è stata brava a correggere il tiro, chiamando mister Aprile e ingaggiando giocatori di spessore come Tarantino e Carioto, quest’ultimo poi diventato capocannoniere. Da lì è cominciata la seconda fase e il momento chiave è stato la vittoria contro l’Enna. Da lì anche in virtù del richiamo di preparazione fatto sotto le feste natalizie è cominciata un’altra storia, anche per cambio di gioco portato dal mister. Sono arrivati 10 risultati utili con sette vittorie e di fatto ci siamo salvati a marzo“

Nell’analizzare il cammino del club Castronovo spiega come a un certo punto si sia accarezzato un sogno più grande sottolineando che comunque la stagione resta soddisfacente: “Nella terza fase coltiviamo qualche sogno di raggiungimento dei playoff - afferma - ma non ci siamo riusciti per tanti motivi, dalla rosa corta, agli acciacchi fisici. Ci siamo resi conto che non avevamo comunque la struttura di rosa necessaria: considerando che l'obiettivo primario della permanenza in Eccellenza Per la sedicesima volta di fila, siamo soddisfatti. Con un budget esiguo rispetto a quello di altre squadre abbiamo fatto la stagione e siamo riusciti a valorizzare dei giovani come Gatto, Marchese, Corrao per citarne alcuni. Inoltre, siamo riusciti a mettere in difficoltà le corazzate del campionato, che non ci hanno mai messo sotto”.

Il dirigente biancazzurro spiega poi in breve quelle che sono le prerogative di base per la prossima stagione: “Da parte nostra è scontata la volontà di confermare Marco Aprile per il lavoro ottimo che ha svolto - dice - e dobbiamo al tempo stesso allestire la squadra ripartendo dallo zoccolo duro di quest'anno con gente esperta. Dobbiamo rinforzare il parco under dove l'anno scorso eravamo deficitari è valutare qualche profilo che alzi il livello della squadra”.

In chiusura il direttore generale della Parmonval spiega come sia fondamentale per il futuro della società trovare un campo diverso da quello in terra battuta del Franco Lo Monaco, lanciando in tal senso un’ipotesi interessante: “A prescindere da tutto è fondamentale che la società faccia una seria riflessione, come d’altronde sta accadendo già, perché nel 2022 non so può giocare in un terreno polveroso come quello nostro. O in tempi brevi si provvede a ristrutturare l'impianto e a mettere un manto sintetico oppure dobbiamo spostarci altrove. Tutti pensano che per noi la terra battuta sia un vantaggio ma non è vero: questa superficie crea molti problemi fisici e rende complicato allenarci: inoltre non ci aiuta ad esprimere il nostro gioco e non a caso le partite migliori le abbiamo fatte in trasferta, come a Castellammare dove c’è il sintetico. Una soluzione potrebbe essere il Velodromo, dove si stanno facendo i lavori ma essendo adesso periodo di elezioni, non ci sono certezze. In ogni caso l’obiettivo principale è il campo: senza questo la Parmonval, che è la seconda squadra della città, non può pensare in grande e proporsi come l’approdo in cui i giovani calciatori palermitani possano fare esperienza piuttosto che emigrare al nord”.