Parmonval all'esame Akragas, Aprile: "Affrontiamo un'altra corazzata ma abbiamo l'obbligo di riscattarci"

Reduce da quattro sconfitte consecutive contro squadre in zona play-off, la Parmonval domani sarà chiamata a chiudere questo tour de force affrontando al Lo Monaco l'Akragas, seconda forza del girone A di Eccellenza. Con la salvezza ormai ampiamente acquisita i biancazzurri hanno come obiettivo quello di chiudere bene la stagione dopo un girone di ritorno che prima delle suddette sconfitte era cominciato con una striscia importante di risultati utili che aveva rilanciato la squadra.

Il tecnico della squadra di Mondello Marco Aprile ha espresso le sue considerazioni sulla partita: "Domani affronteremo un'altra corazzata del campionato -ha affermato -. che vuole a tutti i costi il secondo posto in questa stagione che volge al termine, noi abbiamo quasi recuperato tutti e in settimana ci siamo preparati bene per questa difficile partita, abbiamo l'obbligo di riscattare gli ultimi risultati negativi e vogliamo chiudere bene il campionato dopo aver ottenuto l'obiettivo minimo stagionale cioè la salvezza".