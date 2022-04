La Parmonval blocca l'Akragas, Aprile: "Giocando così possiamo tenere testa a chiunque"

Dopo quattro sconfitte di fila contro squadre impegnate in zona play-off la Parmonval ha interrotto la sua serie negativa bloccando sullo 0-0 l'Akragas al termine di una partita combattuta. Il tecnico dei biancazzurri Marco Aprile a fine partita è apparso soddisfatto della prestazione offerta dalla sua squadra.

L'allenatore della Parmonval nell'elogiare l'avversario ha sottolineato lo spirito messo in campo dai suoi ragazzi: "Bella partita - ha affermato Aprile - contro un avversario veramente forte, nonostante l’assenza dei due difensori titolari la squadra mi ha fatto una grande impressione, d’altronde è allenata da un grande allenatore e merita ampiamente il secondo posto, spero possano mantenerlo e fare dei grandi playoff. In quanto a noi - ha proseguito - penso che quando giochiamo con questa voglia e cattiveria possiamo giocarcela con tutti: è un pareggio che ci prendiamo. Peccato per il gol annullato a Carioto - ha concluso il tecnico - che aveva segnato una rete che non si vede spesso in queste categorie: lo avrebbe meritato come lo avremmo meritato noi, sarebbe stato bello andare in vantaggio ma va bene così"