Due rinforzi in quota under per la Parmonval: presi i 2004 Molinini e Venturella

Doppio acquisto per la Parmonval, che come aveva già annunciato il Dg Castronovo su PalermoToday, rinforza il comparto degli under: la squadra ha ufficializzato gli arrivi dei due classe 2004 Gabriele Molinini e Massimiliano Venturella.

Molinini è un attaccante proveniente dal Monreale squadra con la quale nello scorso anno ha giocato sia nella juniores che in Eccellenza collezionando 22 presenze (spesso da subentrato) e 2 reti; il secondo un difensore proveniente dalla Don Carlo Misilmeri che rimane con il club biancazzurro dopo aver convinto il tecnico e lo staff nella prima fase della preparazione.

La squadra di Mondello arriva dunque così a quattro innesti in questo mercato estivo: nelle scorse settimane era stato rinforzato il reparto avanzato con gli arrivi di Giorgio Stassi e Salvatore Cardinale.