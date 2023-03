Palermo, anche Verre è out: il centrocampista non raggiungerà i compagni a Parma

Seduta di rifinitura mattutina in Emilia per il Palermo, in vista della gara di domani contro il Parma. I rosanero allenati da Eugenio Corini hanno svolto un lavoro di attivazione e reattivita, una partita a campo ridotto e palle inattive a favore.

Valerio Verre non sarà disponibile per il match di domani: le speranze di vederlo in panchina, dunque, svaniscono. Il calciatore non ha recuperato dall'attacco febbrile subito nei giorni scorsi. Un'altra assenza pesantissima per il Genio, che si aggiunge all'elenco già lungo di indisponibili.