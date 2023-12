Il Palermo a Parma per svoltare, Corini ci crede: "I miei sogni non li può rubare nessuno"

“In settimana ho visto una squadra concentrata e applicata. C’è la volontà di fare una grande partita, metteremo in campo il meglio”. Eugenio Corini, allenatore del Palermo, ha presentato così la sfida in trasferta tra i rosanero e il Parma. Il tecnico ha risposto alle critiche: "Una persona vive di sogni e ambizioni. Mi rendo conto della situazione, in questo momento sono tante le critiche. Penso che attraverso il lavoro questa situazione possa cambiare. Tenere duro è un aspetto fondamentale, la voglia di andare avanti c’è. Non mi perdonerei di non averci provato. I miei sogni non li può rubare nessuno, sento le energie per portarli avanti e sento la squadra dentro di me. In questo momento sono contestato ma il rispetto c'è sempre stato, sento l’appoggio dei giocatori".

Al Tardini la squadra dovrà necessariamente fornire una prestazione diversa rispetto alle ultime uscite. Certamente non il miglior avversario da affrontare, visto che la capolista vive un ottimo momento ed esprime un bel calcio. In settimana la formazione di Pecchia è stata eliminata dalla Fiorentina in Coppa Italia ai calci di rigore: gli emiliani si erano portati addirittura sul 2-0, prima di essere rimontati dai viola ed essere beffati dagli undici metri.

Il tecnico rosanero, però, guarda con fiducia a questa sfida. Dall’infermeria arrivano, infatti, notizie positive: tutto l’organico è a disposizione, ad eccezione di Ceccaroni che comunque è partito con il resto dei compagni. Corini ripartirà dal 4-3-3, questo è certo: i dubbi di formazione, vista la ritrovata abbondanza, riguardano essenzialmente centrocampo e attacco.

“Abbiamo recuperato anche Coulibaly, è quello che sta meglio – ha esordito in sala stampa il tecnico – mentre Vasic ed Insigne devono lavorare per recuperare una condizione importante. Ci sono quattro gare importantissime per finire il girone d’andata, Ceccaroni speriamo di recuperarlo per le prossime partite. Il Parma ha una turnazione di livello, si è visto anche in Coppa Italia, hanno una rosa ampia e importante, mi sembrano in fiducia. Affrontiamo un avversario costruito per fare un campionato di vertice”.

Tatticamente sarà una gara complicata, perché come sottolineato dallo stesso allenatore rosanero il Parma tende ad assumere un atteggiamento con blocco basso, effettuando ripartenze efficaci.

"Ci vorrà grande attenzione in fase di non possesso – ha precisato Corini - dobbiamo capire quando recuperare palla e come attaccare. Sul campo aperto loro sono molto pericolosi".

Il centrocampo, indubbiamente, si rivelerà decisivo come spesso accade. Il Genio dovrebbe ripartire da Stulac: il play sloveno appare imprescindibile per la costruzione del gioco e al Tardini dovrebbe tornare dal primo minuto. Con lui Coulibaly e uno tra Gomes e Segre. Gomes potrebbe rifiatare momentaneamente, avendo giocato sempre titolare nelle ultime partite. Segre potrebbe garantire dinamismo, copertura e anche inserimenti. In avanti Di Francesco è certo della titolarità, lo ha annunciato Corini stesso. Con lui capitan Brunori e, probabilmente, Checco Di Mariano.

“La gara col Parma è un’opportunità da cogliere - ha precisato Corini - ho visto una squadra concentrata e applicata, è stata una settimana importante, abbiamo recuperato diversi giocatori. C’è la volontà di fare una grande partita, sappiamo di avere qualità. Metteremo in campo il meglio, purtroppo nelle ultime settimane sono arrivati pochi risultati positivi".

Attesi circa 1700 tifosi rosanero al Tardini, nella speranza di tornare a vedere un successo esterno.

Le probabili formazioni

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Ansaldi, Delprato, Balogh, Di Chiara; Hernani, Bernabè; Partipilo, Camara, Man; Colak.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Marconi, Lund; Coulibaly, Stulac, Segre; Di Mariano, Brunori, Di Francesco.

Statistiche, precedenti e curiosità

L’ago della bilancia, nel computo totale, pende dalla parte rosanero: 21 vittorie rosanero contro le 17 affermazioni dei ducali. Quindici pareggi completano lo score. Al Tardini, però, la tradizione per i siciliani non è favorevole: l’ultimo blitz rosanero risale addirittura al 1964, rete decisiva di Tanino Troja.

Il Palermo ha trionfato soltanto 5 volte sul campo del Parma, tutte nello scorso secolo. Negli ultimi 4 incontri in terra emiliana il Palermo ha sempre perso (2012/13 2-1; 2014/15: 1-0; 2017/18: 3-2; 2022/2023: 2-1).

Cinque ex di turno nel Palermo, di cui 2 effettivi: Stulac e Insigne. Stulac ha esordito in A col Parma nell’agosto 2018, il napoletano nella stagione 2017/18 ha conquistato la promozione in serie A con gli emiliani. Tre calciatori rosanero sono passati da Parma senza però mai esordire con i Crociati: Pigliacelli, Brunori e Di Francesco. Il loro transito è avvenuto in prestito verso altre squadre. Nel Parma soltanto un ex: Gianluca Di Chiara, palermitano doc, ha vissuto la maglia rosanero in Primavera.

Corini ha affrontato 9 volte il Parma: 2 vittorie per il Genio, 2 pareggi e 5 successi per i ducali. Tre le sfide tra Pecchia e Corini: una vittoria per il tecnico di Formia, due successi del bresciano. Fabio Pecchia ha incrociato i rosanero soltanto nel doppio confronto della scorsa stagione.

Il Palermo ha perso 4 volte nelle ultime 6 partite: in queste partite non ha mai fatto più di un gol. I rosanero, indubbiamente, faticano a trovare la via del gol. Il Parma ha vinto 4 delle ultime 6, insieme ad un pari ed una sconfitta. Gli emiliani sono l’unica squadra della serie B ad essere imbattuta tra le mura amiche: 8 partite in casa, 5 vittorie e 3 pari.

I rosanero rimangono la squadra ad aver sinora segnato più gol nei minuti di recupero: 6 centri dopo il 90’.