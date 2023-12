Palermo, capitan Brunori diventerà papà: "L'esultanza era per mia moglie, rammarico per la vittoria sfumata"

"Era fondamentale ritrovare il nostro spirito, quello che ha caratterizzato le prime giornate. C'è stata una grande reazione, c'è rammarico per il pareggio subito negli ultimi secondi ma c'è anche la consapevolezza di aver fatto una grande partita contro l'avversario più forte e più in forma del campionato". Eugenio Corini è contento a metà a fine partita, dopo il 3-3 ottenuto al Tardini contro la capolista. Una vera beffa per i rosanero, che vincevano 3-1 all'87': nel recupero due reti in pochi minuti hanno concesso ai padroni di casa di agguantare un pareggio insperato.

"Volevamo ritrovare l'intensità e la coesione delle prime partite - ha esordito Corini a fine partita - questo pareggio arriva attraverso una prestazione di livello. C'è grande rammarico nel tornare a casa con un solo punto in tasca, abbiamo lottato per tutto il match. Dal punto di vista del gioco abbiamo creato buone cose, possiamo farle ancora meglio. Abbiamo affrontato l'avversario più forte del campionato, i ragazzi hanno risposto sul campo. Abbiamo sentito, nelle scorse giornate, la pressione e ci è mancata la lucidità necessaria: abbiamo ritrovato adesso i calciatori che erano infortunati e vogliamo riprendere il cammino interrotto. Ci manca il solo Ceccaroni, che speriamo di riavere presto".

Il tecnico, poi, ha commentato i due gol subiti nei minuti finali: "C'è anche una componente di sfortuna, sul 3-2 c'è un mezzo fallo di mano. Sul terzo gol Bernabè ha messo una grande palla, una giocata di qualità. In quei momenti lì devi bucare il pallone, tirarlo non so dove. Sono quei particolari che fanno la differenza, quando vinci 3-1 fuori casa all'87' devi vincere. Ringraziamo tutti i tifosi venuti qui, erano tantissimi e l'applauso che abbiamo ricevuto ci ha fatto bene: a me e ai calciatori. La gente ha apprezzato lo sforzo, ha riconosciuto lo sforzo di oggi. Stiamo soffrendo in questo momento ma abbiamo la voglia e l'energia di riprendere il cammino iniziale".

In mixed zone anche il capitano, Matteo Brunori: "A prescindere dai gol c'è grande rammarico per non aver portato i tre punti a casa contro un avversario importante. Potevamo dare una sterzata a questo momento, invece ci rimaniamo dentro ma vogliamo uscirne presto: la vittoria avrebbe dato un umore diverso per affrontare la settimana. Sia a noi che alla gente, volevamo dare un segnale importante". Il bomber, poi, rivela che a breve diventerà papà: "Mia moglie è in dolce attesa - ha concluso Brunori - l'esultanza era per lei: sono molto contento".