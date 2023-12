Una doppia magia di Brunori non basta, il Palermo si fa rimontare due volte: a Parma finisce 3-3

Il Palermo butta via due punti al Tardini: contro la capolista i rosanero pareggiano 3-3, dopo essersi portati sul 3-1 con Segre all'87' e aver subito due reti nei minuti di recupero. Nel primo tempo Brunori illumina il Tardini, con due reti di straordinaria bellezza. Nella ripresa Estevez riapre i giochi, poi a tre minuti dal novantesimo il terzo gol rosanero firmato dal centrocampista. Nei minuti di recupero, però, Mihaila e Charpentier firmano la clamorosa rimonta.

Una festa rovinata, un pomeriggio assai amaro per i quasi duemila tifosi giunti in trasferta che già pregustavano la vittoria: un'autentica beffa per la formazione di Corini. Sarebbero stati tre punti vitali, non solo per l'umore dello spogliatoio ma anche per la classifica: i rosanero, se avessero ottenuto l'intera posta in palio, si sarebbero portati a soli sei punti dal Venezia e proprio dal Parma. Tanti i rimpianti in questo freddo pomeriggio parmense, un'occasione persa per i rosanero.

Le formazioni iniziali, out Stulac

Corini si riaffida al 4-3-3, confermando Gomes con Coulibaly e Segre: Stulac si accomoda, a sorpresa, in panchina. In avanti spazio a Di Mariano, Brunori e Di Francesco. Il match si apre con un capolavoro di Brunori: dopo appena due minuti il capitano vede fuori dai pali Chichizola e da 35 metri, con un mancino morbidissimo, beffa il portiere del Parma. Magia assoluta del numero 9 rosanero, una perla di rara bellezza. Nell’azione che porta alla rete bravo Coulibaly a riconquistare palla a centrocampo, con un intervento su Hernani. I padroni di casa reagiscono poco dopo sugli sviluppi di calcio d’angolo, Hernani stacca di testa e per poco non trova la rete. Al 14’ Mateju si fa scippare il pallone al limite dell’area da Bonny: il calciatore del Parma sfiora il pari con una conclusione fuori di poco. Al 18’ un’altra meraviglia di Brunori: destro a giro che fredda ancora Chichizola. È ancora uno splendido recupero di Coulibaly ad innescare l’azione che porta al tiro a giro del capitano. I padroni di casa sembrano accusare il colpo, la squadra di Corini gestisce con ordine il giro palla. Il primo tempo va in archivio sul parziale di 0-2: due meraviglie del capitano consentono ai rosanero di finire la prima frazione con un doppio vantaggio.

La ripresa

Ad inizio ripresa Pecchia manda subito in campo Camara, out Hernani. Dopo sei minuti Estevez riapre la gara: destro che trova la deviazione di Lund che spiazza Pigliacelli, che si aspettava il pallone dalla parte opposta. Corini cambia qualcosa e richiama Di Francesco, ancora non in condizioni ottimali: al suo posto dentro Valente. Al 63’ Bonny schiaccia troppo il colpo di testa e grazia i rosanero. Due minuti dopo Bernabè non riesce a trovare la porta: il numero dieci dei padroni di casa sbaglia ad indirizzare la conclusione da dentro l’area. Il Parma attacca, i rosanero subiscono il forcing dei padroni di casa. Il tecnico rosanero sostituisce Coulibaly e Di Mariano, dentro Henderson e Buttaro. Pecchia risponde con Mihaila e Benedyczak per Man e Bonny. I rosanero sembrano aver finito la benzina, il Parma continua a martellare la difesa avversaria. Altri cambi per il Palermo: dentro Aurelio per Lund e Soleri al posto di Brunori. Al 79’ Mihaila va vicino alla rete, il suo destro sul secondo palo non trova la porta. All’85’ il Palermo si scuote con Henderson che calcia in modo impreciso ma il suo tiro diventa un assist per Lucioni che calcia al volo con la punta: la palla va fuori di poco.

È l’antifona alla rete rosanero, che arriva pochi secondi dopo. È Segre che firma il 3-1, il numero 8 rosanero sfrutta un assist di Buttaro e rimane freddo davanti al portiere avversario. Il Parma non molla e al 91’ segna con Mihaila: destro potente sul quale nulla può Pigliacelli. Al 95’ Charpentier, di testa, fa esplodere il Tardini: colpo di testa morbido che beffa Pigliacelli. Finale amarissimo per i rosanero, che gettano via al vento due punti che sarebbero stati fondamentali: per la classifica e per l’umore.

Tabellino e pagelle

PARMA (4-2-3-1): Chichizola 5; Coulibaly 6, Delprato 6, Balogh 6, Di Chiara 6; Estevez 6,5 (78’ Sohm sv), Hernani 5 (46’ Camara 6,5); Partipilo 5,5 (63’ Charpentier 6,5), Bernabè 5,5, Man 5,5 (73’ Mihaila 6,5); Bonny 5,5 (73’ Benedyczak 6). Allenatore: Pecchia 6.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli 6; Mateju 5,5, Lucioni 6, Marconi 6, Lund 6 (76’ Aurelio 5,5); Coulibaly 6,5 (68’ Henderson 5,5), Gomes 6,5, Segre 6,5; Di Mariano 6,5 (68’ Buttaro 6), Brunori 8,5 (76’ Soleri 5,5), Di Francesco 5,5 (56’ Valente 6). Allenatore: Corini 6.

Arbitro: Massa (Imperia) 6,5.

Reti: 2’ Brunori, 18’ Brunori, 51’ Estevez, 88’ Segre, 91’ Mihaila, 95’ Charpentier.

Ammoniti: 16’ Di Francesco, 35’ Balogh, 56’ Del Prato, 64’ Bonny, 80’ Valente, 90’ Benedyczak, 90’ Mateju.