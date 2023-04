Il Palermo lotta ma cade al Tardini, il Parma vince 2-1 lo scontro playoff

Il Palermo di Eugenio Corini esce sconfitto, immeritatamente, al termine dei novanta minuti del Tardini: il Parma vince 2-1, sfruttando le poche occasioni create. Rosanero che, in piena emergenza, hanno disputato una buonissima gara, subendo due reti sfortunate. Dopo la rete di Benedyczak, i rosa segnano con Soleri. Nella ripresa Coulibaly riporta avanti i padroni di casa, sfruttando una respinta corta di Pigliacelli. Sconfitta amara per il Palermo, che ha giocato alla pari, lottando con determinazione nonostante le tantissime assenze.

Scelte iniziali obbligate per Corini

Il "Genio" inizia la gara come ampiamente preventivabile: al centro della difesa c’è Mateju, con Buttaro e Graves. A sinistra confermato Aurelio, in avanti Soleri e Tutino. Nel Parma lieve variazione tattica, con Pecchia che opta per un 4-3-3 con Vazquez riferimento centrale. Splendido colpo d’occhio al Tardini, con più di 3.500 tifosi rosanero presenti: cori e striscioni per incitare la squadra di Corini.

L'approccio al match dei rosanero è ottimo: squadra attenta, unita, compatta, reparti corti. Soleri prova sin dalle battute iniziali a dare profondità alla manovra offensiva, mentre Tutino funge da raccordo tra centrocampo e reparto avanzato. Il Parma si affida al "tuttocampista" Vazquez, faro della squadra di casa. Al 31’ la squadra di Pecchia passa in vantaggio, forse nel miglior momento del Palermo: sugli sviluppi di calcio d’angolo una zampata di Benedyczak, che anticipa col piatto Soleri, sblocca la gara. Al 39’ destro di prima intenzione di Saric, palla alta di poco. Un minuto dopo Soleri la riprende: il numero 27, dopo aver messo in mezzo per Tutino, si ritrova la palla tra i piedi dopo la respinta di Buffon e a porta sguarnita mette in rete. Valenti nell'occasione del gol rosa si infortuna, dentro Osorio. Il primo tempo si chiude sul parziale di 1-1: ottima prima frazione di gioco disputata dai rosanero, colpiti solo da un episodio ma bravi a trovare il pari nei minuti successivi.

I cambi della ripresa

Ad inizio ripresa Pecchia inserisce Coulibaly al posto di Ansaldi, tatticamente non cambia nulla. Il Parma fa la partita e imposta con calma, cercando di allargare le maglie della difesa rosanero che però tiene bene. I rosanero provano a pressare con generosità, ripartendo appena possibile anche se talvolta l'uscita della squadra di Corini è lenta. Pecchia inserisce Inglese al posto di Benedyczak, nel tentativo di dare maggiore forza al reparto offensivo e di cambiare struttura. Corini risponde con l’ingresso di Brunori, che torna in campo dopo lo stop subito nel match col Cittadella: esce dal terreno di gioco Tutino. Al 69’ Massimi avverte un fastidio muscolare: il direttore di gara va a bordo campo per applicare al polpaccio sinistro lo spray con ghiaccio. Nel Palermo altro cambio: in campo si rivede Lancini al posto di Graves.

I ritmi si abbassano, le squadre concedono meno spazi e la costruzione del gioco si fa più complessa da entrambi i lati. Al 76’ passa il Parma nuovamente: Coulibaly fa 2-1 sfruttando una respinta corta di Pigliacelli su tiro mancino di Vazquez. Corini sostituisce Mateju, Gomes e Buttaro: dentro Vido, Damiani e Masciangelo. Nel Parma Hainaut al posto di Bernabè e Balogh per Cobbaut. All’89’ Valente sfiora il pari, su bella verticalizzazione di Damiani: palla alta di poco. Nei sei minuti di recupero concessi da Massimi i rosanero provano a costruire pericoli ma la linea difensiva della squadra di Pecchia tiene.

Tabellino e pagelle

Parma (4-3-3): Buffon 6; Delprato 6, Cobbaut 6 (82’ Balogh sv), Valenti 5,5 (44’ Osorio 6,5), Ansaldi 6 (46’ Colibaly 6,5); Bernabè 6 (82’ Hainaut sv), Estevez 6, Juric 6,5; Benedyczak 6,5 (62’ Inglese 6), Vazquez 6,5, Zanimacchia 6,5. Allenatore: Pecchia 6,5.

Palermo (3-5-2): Pigliacelli 5; Buttaro 5,5 (83’ Masciangelo sv), Mateju 6, Graves 6 (74’ Lancini 6); Valente 6, Segre 5,5, Gomes 5,5 (83’ Damiani sv), Saric 6 (83’ Vido sv), Aurelio 6; Tutino 6 (65’ Brunori 6), Soleri 6,5. Allenatore: Corini 6.

Arbitro: Massimi (Termoli) 5,5.

Ammoniti: 29’ Gomes, 53’ Bernabè, 77’ Vazquez.

Reti: 31’ Benedyczak, 40’ Soleri, 77’ Coulibaly.