Ore calde per la panchina del Palermo, il nome nuovo è Massimiliano Alvini

Continua la ricerca dell'allenatore in casa Palermo, nonostante non ci sia ancora stato formalmente l'esonero di Eugenio Corini. Dopo il passo indietro di Fabio Grosso, che in un primo momento sembrava aver accettato la corte del CityGroup, il nome nuovo è quello di Massimiliano Alvini. Il club di viale del Fante sta infatti sondando la disponibilità dell'ex tecnico di Spezia e Cremonese.

Oggi, intanto, la squadra tornerà ad allenarsi. Ma non si sa ancora chi dirigerà la seduta, visto che Corini - esonerato di fatto anche se non ancora ufficialmente - già ieri aveva salutato lo staff.

E per sostituire il Genio, sullo sfondo resta anche Michele Mignani, che però ha ancora un anno di contratto con il Bari e al quale sarebbe stato proposto un contratto sino a giugno. A prescindere dalla durata, però, sembra che il club rosanero abbia posto veti al tecnico in merito alla possibilità di lavorare con il proprio staff. Le perplessità di Mignani, dunque, sarebbero da ricondursi anche a questo tipo di situazione. Sono previsti aggiornamenti nelle prossime ore, ma adesso sono in rialzo le quotazioni di Alvini.