L'impresa mondiale di Pamela Conti col suo Venezuela: "Dedicata al mio papà che non c'è più"

Il pareggio per 2-2 contro l'Argentina nel cuore della notte italiana, le lacrime di gioia, la grande festa. Dopo otto anni la nazionale venezuelana femminile giocherà il mondiale di categoria under 20. Un'impresa che porta la firma di Pamela Conti, 42 anni, palermitana del quartiere Ballarò. Subito dopo il fischio finale non ha retto alla forte emozione e si è inginocchiata al centro del campo per poi lasciarsi andare a un pianto liberatorio. Sì, è un'impresa. Perché per la prima volta un'allenatrice italiana giocherà un mondiale con una nazionale straniera. Un vero e proprio capolavoro se pensiamo che il risultato è stato ottenuto con appena un mese di preparazione.

Pamela - che allena dal 2019 la nazionale femminile "vinotintos" maggiore - ha pensato subito al papà che non c'è più, Francesco Conti, ex giocatore del Palermo nei primi anni Sessanta (poi un grave infortunio gli pregiudicò la carriera) e volto storico della nota taverna nel cuore di Ballarò, che è morto nel 2018. "Dedico questa qualificazione a mio padre - dice Pamela Conti -. Per ogni partita giocata, per ogni gol segnato, per le sconfitte e le vittorie, lui è sempre accanto a me. Oggi sarebbe orgoglioso dei suoi figli, oggi starebbe piangendo di gioia come abbiamo fatto noi. Siamo nati e cresciuti con un sogno, quello di poter giocare un mondiale! Oggi posso dire che io e mio fratello Vincenzo Conti ci siamo riusciti!".

L'allenatrice palermitana esprime così la sua felicità: "In questi pochi anni - racconta a PalermoToday - ho conseguito due medaglie d’oro, una medaglia d’argento, una qualificazione al Panamericano e per la prima volta nella storia del Venezuela una qualificazione al mondiale under 20. Credo di aver fatto un buon lavoro". Adesso testa alla rassegna iridata. La competizione inizierà il 31 agosto in Colombia.

Sorride la piccola pattuglia di palermitani. Oltre a Pamela Conti, fanno festa il fratello Vincenzo Conti e il preparatore dei portieri Carmelo Semprevivo, un passato nella primavera del Palermo (una quindicina d'anni fa, con Daniele Conti, altro fratello di Pamela) e transitato anche in tv nelle vesti di tronista a Uomini e Donne.

Vincenzo Conti è il vice della sorella, sia nell'under 20 che con la nazionale maggiore. I due vivono insieme a Caracas. "Sono stati mesi molto duri in Venezuela, questa qualificazione al mondiale è un sogno che realizzo - rivela Pamela a PalermoToday -. Adesso sono in scadenza di contratto, fino a settembre allenerò anche la nazionale maggiore. Qua sono felice ma avrei voluto qualificarmi anche con le 'grandi'. Non so se avrò il tempo. Il futuro? Ho delle richieste importanti che sto prendendo in considerazione ma adesso penso solo al mondiale. Non credo comunque di tornare a Palermo. Nella mia città ci andrò solo in vacanza".

Ritratto di Pamela Conti

Nata a Ballarò il 4 aprile 1982 e cresciuta nel suo quartiere, la ct della selezione vinotintos ha fatto il suo esordio tra i professionisti nel 1996 con la maglia delle Aquile Palermo, in serie C. La sua vita è un romanzo. Di ruolo trequartista vanta una carriera di livello altissimo: basti dire che con la maglia della Nazionale ha raccolto 94 presenze condite da 26 gol. Da sempre è abituata a viaggiare ed esplorare nuovi mondi.

A 17 anni ha salutato Ballarò e le sue radici per approdare alla Torres, in Sardegna. Poi nel 2008 il trasferimento a Levante (Spagna), poi una parentesi negli Usa coi Buffalo, ancora Spagna con la maglia dell'Espanyol, quindi Energiya Voronezh (Russia), Zorky Krasnogorsk (Russia), Eskilstuna United (Svezia), Damallsvenskan (Svezia). Con la maglia della Nazionale ha partecipato a due edizioni degli Europei: 2005 e 2009.

Nel 2014 la decisione di smettere e rientrare in Italia per aprire una scuola calcio nel suo quartiere. Troppo forte però la tentazione di tuffarsi nella nuova carriera di allenatrice. Pamela Conti ha lavorato con le categorie giovanili dell’Atletico Madrid e Real Madrid. Fino all'ottobre del 2019 con la telefonata della Federación Venezolana de Fútbol che la convince a spostarsi dall'altra parte del mondo.