Il Palermo prepara la rivoluzione: Zanetti in pole per la panchina, Rinaudo e Brunori pronti all'addio

Programmare il futuro senza errori, prendersi il tempo necessario per le giuste decisioni. La stagione del Palermo si è conclusa, amaramente, al Penzo di Venezia: la squadra di Vanoli ha interrotto il cammino rosanero nei playoff, spezzando il sogno promozione. Adesso saranno giorni intensi di riflessione in casa Palermo: la dirigenza del club di viale del Fante, in totale accordo con Manchester, comincerà a gettare le basi per la prossima stagione. Un’annata nella quale stavolta l’obiettivo non potrà essere fallito, un campionato in cui non dovranno essere ripetuti gli errori commessi in passato.

Le strade tra il Palermo e Michele Mignani dovrebbero, salvo clamorosi colpi di scena, dividersi: l’esperienza dell’allenatore genovese non è stata di certo indimenticabile e con lui sarà addio. Il bilancio di Mignani, infatti, non è stato particolarmente soddisfacente: in 10 partite soltanto 2 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte.

Diversi i nomi in lizza per la panchina rosanero: Paolo Zanetti è quello più forte in questo momento. L’ex tecnico di Empoli e Venezia, tra le altre, sembra in pole position. Più di un colloquio, infatti, ci sarebbe già stato con la dirigenza rosanero e l’allenatore veneto avrebbe già dato la propria disponibilità. Zanetti, tra l’altro, ha già allenato Ceccaroni e Di Mariano: con entrambi, al Venezia, ha conquistato la serie A nella stagione 2020/2021.

Filippo Inzaghi è un altro candidato forte: Super Pippo vorrebbe tornare in cadetteria e sposare il progetto palermitano. L’ex tecnico della Reggina ha già lavorato, a Bologna, con Riccardo Bigon. Chissà che la coppia non possa riformarsi proprio all’ombra di monte Pellegrino. Il casting per la panchina contempla, per la verità, anche un possibile outsider: si tratta di Alessio Dionisi, ex allenatore del Sassuolo. Dionisi è stato, però, accostato anche alla panchina del Cagliari in serie A.

Un’altra questione centrale da risolvere per programmare il futuro è quella legata al rinnovo del contratto del direttore sportivo Leandro Rinaudo. Il dirigente palermitano potrebbe anche lasciare, il suo accordo con il club rosanero scade il prossimo 30 giugno.

Capitolo giocatori: in molti hanno già le valigie pronte. I prestiti di Henderson, Mancuso, Coulibaly e Traorè difficilmente si tramuteranno in acquisti. L’avventura in rosanero di Ivan Marconi sembra al capolinea: il suo contratto scade il 30 giugno. Probabile partenza anche per Pigliacelli, visto che il titolare del prossimo anno sarà Desplanches. Diversi, inoltre, i calciatori in prestito che torneranno alla base: Saric, Fella, Devetak, Broh e Damiani.

Per quanto riguarda, infine, il capitolo Brunori occorrerà capire la reale volontà del calciatore. Le parole pronunciate a fine partita contro il Venezia suonano più come un addio che come una conferma della sua permanenza. Nel caso in cui il capitano decidesse di cambiare aria, servirà naturalmente un’offerta ritenuta congrua dal club visto che il suo contratto scade nel 2027.