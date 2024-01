Palermo, Vasic e il gol rinviato: "Non vedo l’ora di gioire anch’io con questa maglia"

"Ci abbiamo creduto sino alla fine, abbiamo portato un grande risultato a casa". Alo Vasic commenta così al sito ufficiale la vittoria di ieri pomeriggio contro il Modena. Un successo prezioso, soprattutto per la classifica: adesso la promozione diretta è distante soltanto 4 punti. Il calciatore ex Padova è entrato bene nella ripresa, sfiorando la rete di testa, ma la palla è finita sulla parte alta della traversa.

"Dopo la sconfitta contro il Cittadella - ha detto il centrocampista - abbiamo resettato e ci siamo allenati con grande intensità per tutta la settimana e credo si sia visto ieri in campo. Siamo sempre stati sul pezzo, abbiamo meritato la vittoria. La doppietta di Soleri è la dimostrazione che chi entra dalla panchina può essere decisivo. La nostra forza è l’unione del gruppo, al gol di Soleri abbiamo esultato veramente tutti".

Chiusura dedicata alla classifica, molto corta, che consente di sognare: "La classifica è molto corta e - sottolinea l'atleta - dobbiamo continuare a lottare e combattere per rimanere in alto. Ieri un'altra traversa, dopo i pali di inizio stagione: non vedo l'ora di gioire anch'io, ma ieri la cosa fondamentale era la vittoria della squadra. Non vedo l’ora di togliermi delle belle soddisfazioni - conclude Vasic - sono orgoglioso di giocare qui".