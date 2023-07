Palermo, ko in amichevole contro la Virtus Verona a Ronzone

Nella seconda amichevole del ritiro precampionato in Trentino Alto Adige il Palermo viene sconfitto 1-0 dalla Virtus Verona. La squadra di Corini è apparsa chiaramente un po’ imballata dai carichi di lavoro di questi primi dieci giorni a Ronzone: il gol vittoria dei veneti è arrivato nei primi minuti della ripresa, grazie ad un destro rasoterra di Menato.

Questo il 4-3-3 titolare schierato da Corini: Pigliacelli, Graves, Lucioni, Marconi, Ceccaroni; Saric, Gomes, Segre; Valente, Brunori, Insigne. Assenti Buttaro, Aurelio, Mateju, Di Mariano e Stulac: i giocatori hanno svolto in questi giorni un lavoro a parte.

Nella prima frazione di gioco la Virtus Verona è stata abbastanza attiva, il Palermo ha cominciato bene la gara con un atteggiamento aggressivo e propositivo in avanti. I rosanero ci hanno provato con Brunori, che però è riuscito a concludere soltanto una volta verso la porta avversaria, dopo un bel filtrante di Insigne.

Nella ripresa la Virtus Verona ha trovato la rete del vantaggio con Menato, poi la squadra di Corini ha provato a costruire e a sfondare il muro della difesa avversaria. Entrano in campo Nedelcearu, Damiani, Broh, Mancuso e Vasic; fuori Marconi, Gomes, Segre, Insigne e Saric. Al 18’ della ripresa Soleri rileva Brunori, mentre negli ultimi cinque minuti spazio a Corona per Valente. La difesa della Virtus Verona tiene bene e riesce a portare a casa la vittoria.

Un’amichevole dai ritmi prettamente estivi, con le squadre visibilmente in fase di rodaggio: la Virtus Verona è apparsa più "leggera" rispetto ai rosanero, avendo iniziato il ritiro soltanto da pochissimi giorni. Sabato la terza uscita stagionale, contro il Bologna: il match si giocherà al campo comunale di Rovereto.

"Mi è piaciuta la voglia e l'applicazione dei ragazzi - ha detto Corini a fine partita - loro erano più freschi di noi avendo iniziato da poco: noi, invece, stiamo lavorando duro sin da Veronello. Non mi preoccupo di perdere un'amichevole ma di come lavoriamo. Gli assenti sono tutti sotto gestione, a parte Di Mariano che ha una lesione come sapete. La volontà e la voglia di fare ci sono, proseguiamo così. I nuovi si stanno integrando, sono contento. Ceccaroni si sta adattando ad un ruolo che può fare ma non è il suo, abbiamo giocato oggi con due centrali schierati come laterali ma non avevamo alternative. Mercato? La società sta lavorando bene con il direttore Rinaudo, c'è la volontà di migliorare ulteriormente la squadra: lavoriamo su vari obiettivi per potenziare ancora la rosa. Portieri? C'è una gerarchia, non un'alternanza: Desplanches è un giovane di prospettiva ma Pigliacelli è il nostro portiere che partirà titolare. Vasic? Sa attaccare bene la porta, ha gamba ed intensità: quando starà meglio - ha concluso il Genio - sarà più difficile marcarlo per gli avversari”.