Palermo, maglietta per celebrare i coraggiosi che erano al Barbera per la sfida alla Vibonese

Il percorso che ha portato il Palermo a raggiungere la Serie B certamente non è stato lineare e forse il bello sta anche in questo: nel fatto che la promozione sia stata un successo bello e anche sofferto. Oltre il climax ascendente che ha portato (anche in virtù della fine dello stato di emergenza pandemico) il Barbera a riempirsi in ogni ordine di posto ai playoff ci sono stati altri momenti meno colmi di entusiasmo come la sfida casalinga contro la Vibonese, giocata sabato 5 marzo in una contesto che di maestoso aveva nulla con soli 2516 tifosi presenti.

Oggi quel dato diventa l’emblema di una passione che non muore mai: il Palermo ha realizzato una maglia celebrativa che la società donerà a chi quel giorno era allo stadio, per ringraziare simbolicamente tutte le persone che sono rimaste sempre accanto alla squadra anche nei momenti più difficili.

Il gadget speciale non sarà messo in vendita ma consegnato fisicamente allo store del Palermo allo stadio Renzo Barbera esclusivamente a chi (abbonato o possessore di biglietto) quel giorno era presente allo stadio. Unico requisito per poter ritirare la maglia, della propria taglia, sarà infatti figurare con nome e data di nascita nell’elenco degli ingressi fornito appositamente da Vivaticket per l’occasione.

Gli aventi diritto avranno una settimana di tempo, dal 25 giugno al 1 luglio, per presentarsi allo store del Palermo con un documento di identità e ritirare direttamente la maglia (o prenotarla per un secondo momento nel caso di indisponibilità momentanea della taglia).

Chi non potrà recarsi di persona potrà mandare un’altra persona, purché munita di delega firmata e copia del documento d’identità del richiedente.