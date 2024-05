Le probabili formazioni di Palermo-Venezia: Mignani pronto a tornare al 3-5-2, Gomes verso la maglia da titolare

Seduta pomeridiana di rifinitura a Torretta per il Palermo di Mignani: domani sera si torna in campo, al Barbera, nell’andata delle semifinali playoff contro il Venezia. Il tecnico rosanero si porterà sino a domani, come rivelato dallo stesso in conferenza, alcuni dubbi di formazione. Oggi l'allenatore ha mischiato le carte, segno che scioglierà le riserve soltanto a ridosso della gara.

L’impressione però, secondo quanto filtra dalla rifinitura, è che il tecnico possa tornare al 3-5-2: un modulo speculare a quello dei lagunari che, rispetto al match contro la Samp, contemplerebbe un centrocampista in più. Del resto, “concedere” un uomo in più in mezzo al campo alla squadra di Vanoli potrebbe rivelarsi piuttosto rischioso.

Ecco perché salgono, e non di poco, le quotazioni di Claudio Gomes: il francese è pronto a tornare in cabina di regia, supportato da Ranocchia e Segre nel ruolo di mezzali. Con questo assetto, ad essere sacrificato sarebbe Roberto Insigne. Il napoletano, nel corso della seduta pomeridiana, si è alternato con Traorè nelle esercitazioni tattiche.

Sulle corsie intoccabili Lund e Diakitè: a sinistra lo statunitense, a destra il Ninja. Al posto dell’infortunato Ceccaroni potrebbe essere confermato Ivan Marconi, autore di un’ottima gara contro la Samp. Nedelcearu, che rientra dalla squalifica, dovrebbe estromettere Graves dall’undici titolare, occupando il ruolo di braccetto di destra. In attacco conferme per il duo Brunori-Soleri.

Le probabili formazioni

PALERMO (3-5-2): Desplanches; Nedelcearu, Lucioni, Marconi; Diakitè, Segre, Gomes, Ranocchia, Lund; Soleri, Brunori.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Tessmann, Andersen, Busio, Zampano; Pohjanpalo, Gytkjaer.

Qui Venezia

“Il Palermo sarà completamente un’altra squadra rispetto all’ultima nostra sfida, dove non stavano molto bene mentalmente. Sarà tutta un’altra storia, però noi ci siamo, siamo pronti e dovremo essere bravi a capire l’atmosfera che ci sarà, ad avere la consapevolezza di essere una squadra forte e ad avere lucidità perché i playoff si giocano in due partite e non in una gara secca". Lo ha detto alla vigilia, in conferenza stampa, Paolo Vanoli: il tecnico del Venezia ha analizzato così la gara che i suoi si apprestano a disputare al Barbera.

"Sta ai miei ragazzi far vedere che sono diventati uomini e giocatori veri - ha precisato - di questo ne sono convinto. Gli interventi di presidente e direttore in settimana sono stati giusti, le voci fanno parte del gioco ma noi oggi siamo concentrati esclusivamente sul nostro obiettivo. Bisogna andare là con la consapevolezza di essere una squadra forte, con la lucidità di sapere che è un mini torneo. Il bello del calcio è che c’è sempre un esame, bisogna sempre stare sul pezzo e migliorare per vincere".

Statistiche, precedenti e curiosità