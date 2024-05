Palermo, Mignani ci crede ancora: "Possiamo andare a Venezia a ribaltare il risultato"

“La squadra è entrata in campo conscia di giocarsela, ci abbiamo provato e secondo me in certi aspetti abbiamo fatto meglio dell’avversario. Il gol ci ha fatto male, non pensavamo in quel momento di subirlo. Possiamo andare a Venezia a ribaltare il risultato".

Ci crede ancora tanto Michele Mignani, al termine del match di andata contro il Venezia: il tecnico rosanero è fiducioso in vista del ritorno al Penzo. L'allenatore rosanero ha commentato in sala stampa la prestazione della squadra, a suo avviso positiva.

"Dopo il gol ci siamo innervositi - ha esordito Mignani - la partita è stata molto spezzettata: abbiamo ripetuto gli errori commessi in passato, dovevamo gestire meglio i minuti finali soprattutto dal punto di vista mentale. Dobbiamo credere di potercela giocare alla pari al ritorno. Con Traorè pensavo di avere un qualcosa in più nell’uno contro uno, come del resto Chaka ci dimostra quotidianamente in allenamento. Non abbiamo a mio avviso sbagliato tante scelte, il Venezia ha grande fisicità in difesa. Abbiamo costruito, calciando tanti corner: sono stati bravi loro a difendersi. Alla squadra faccio i complimenti, i ragazzi sono stati bene in campo".

Anche stasera due infortuni per i rosanero: Desplanches è rimasto in campo sino alla fine visto che i cambi erano esauriti, Lund è uscito nella ripresa. "Desplanches verrà valutato - ha chiarito Mignani - ha avvertito qualcosa e ci diranno i medici: non credo sia nulla di grave, sia per lui che per Lund. Cosa dobbiamo fare al ritorno? La prima crederci, la seconda fare due reti. Sarebbe sciocco non crederci, dobbiamo essere lucidi e freddi: se segnassimo un gol certamente metteremmo grande pressione al Venezia”.

Anche Ivan Marconi crede fortemente di poter ribaltare il risultato e staccare il pass per la finale: "Noi ci crediamo - ha detto Marconi - altrimenti non partiremmo nemmeno per Venezia: andremo lì e venderemo cara la pelle. Sappiamo che sarà complicato, ma anche se fossimo stati sullo 0-0 avremmo dovuto comunque vincere. Nel calcio può succedere di tutto, non andremo lì allo sbaraglio. Proveremo a disputare una partita organizzata ed intelligente, vedremo cosa succederà. Possiamo migliorare in diverse cose ma stasera ce la siamo giocati alla pari: il Venezia è una squadra forte ma ci proveremo sino alla fine. Nelle ultime partite che avevo giocato non avevo fatto bene, sono molto rammaricato di questo. Questa potrebbe essere stata la mia ultima partita al Barbera, c’era una cornice bellissima di pubblico: io spero che ce ne sia un’altra, andremo a Venezia con grandi motivazioni. Non ero uno scarsone prima, non sono un fenomeno adesso: mi sono sempre fatto trovare pronto, allenandomi bene. Lo scarso impiego, comunque, è stata colpa mia: mi assumo tutte le responsabilità di questo. Mi dispiace per l’infortunio di Ceccaroni ma siamo tutti utili in questa squadra. L’episodio singolo può spostare l’inerzia del match, da una parte e dall’altra. Queste sono partite che si giocano sul filo del rasoio. Pierini è destro, in queste situazioni tendi a concedere il piede debole - ha concluso - ma onestamente non pensavamo potesse calciare così col mancino. Purtroppo il tiro è partito bene e non c’è stato nulla da fare".