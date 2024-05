Vigilia di Palermo-Venezia, Mignani carica i suoi: "Voglio lo stesso spirito visto contro la Samp"

"La priorità è mettere in campo lo stesso atteggiamento, lo stesso approccio mostrato contro la Sampdoria: servirà giocare con lo spirito che abbiamo avuto venerdì sera". Non ha dubbi Michele Mignani sul tipo di approccio che domani sera i rosanero dovranno avere nell'andata della semifinale playoff contro il Venezia: l'allenatore è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia analizzando alcuni aspetti tattici del match.

"L'idea di base è quella di mettere i giocatori nelle loro zone di comfort - ha precisato Mignani relativamente alla variazione tattica vista contro la Samp - l'obiettivo è far sì che i calciatori possano dare il meglio in campo. Sarà, chiaramente, una gara diversa: ogni partita lo è, il Venezia è un avversario differente rispetto alla Sampdoria. Due giorni tra una partita e l'altra sono pochi, le energie spese sono tante: questo però è quello che ci hanno concesso e questo ci prendiamo. Credo tuttavia che ragazzi giovani e sani debbano recuperare le energie anche se ci sono soltanto due giorni di pausa tra una gara e l'altra. Non so come stia il Venezia sinceramente, posso parlare soltanto per la mia squadra. Affronteremo una formazione che è arrivata ad un passo dalla serie A, Vanoli sta facendo molto bene. Il Venezia non è soltanto Pohjanpalo, servirà un lavoro di squadra per limitarlo comunque".

Ancora una volta il pubblico potrebbe recitare una parte importante domani sera, con un altro sold out: "Quando sono entrato in campo per il riscaldamento insieme alla squadra ho avuto sensazioni bellissime - ha puntualizzato - lo stadio era già quasi pieno, la cornice di pubblico per noi sarà importante anche domani. Chiaramente noi dovremo metterci del nostro, è chiaro".

I 180 minuti, inevitabilmente, condizionano il piano partita dei due tecnici: "Non è per noi abitudine preparare una gara sui 180 minuti anche per noi non è semplice - ha concluso -. La cosa più importante è mantenere la lucidità, non è una gara secca: ci sarà un ritorno e questo mentalmente va considerato. Noi partiremo per provare a vincere la partita, come sempre abbiamo fatto. Qualsiasi cosa accada devi rimanere lucido serve pensare che ci sarà un'altra partita".